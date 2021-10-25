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Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции

25 октября 2021, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОНТРАФАКТ
Источник: government.ru

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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Документ призван минимизировать объёмы производства и реализации контрафакта, защитить потребителей от некачественной продукции и поддержать добросовестный бизнес.

План по борьбе с промышленным контрафактом рассчитан на срок до 2025 года. При его разработке были учтены предложения депутатов и сенаторов, федеральных органов исполнительной власти, инициативы регионов, отраслевых ассоциаций и общественных объединений. Большинство мероприятий документа носит межведомственный характер. Реализация плана будет идти по нескольким направлениям.

Одно из них подразумевает совершенствование законодательства, направленного на противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Речь в том числе идёт об ужесточении ответственности за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта. Учитывая, что Россия является активным участником Евразийского экономического союза, документом также предусмотрена гармонизация отечественного законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции с законодательством других государств – членов союза.

Для борьбы с контрафактом планируется, в частности, сделать акцент на развитии системы прослеживаемости товаров, подготовить предложения по разработке комплекса мер по снижению доли контрафакта в конкретных отраслях, проработать вопрос целесообразности создания базы данных недобросовестных производителей, импортёров, поставщиков и продавцов такой продукции.

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года была утверждена Правительством в феврале 2021 года. В числе приоритетных для мониторинга в ней указаны такие отрасли, как химическая, электронная, пищевая и лёгкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, народные художественные промыслы.

«Важно защитить наших граждан от некачественных товаров», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 25 октября.

Он добавил, что для реализации всех мер, предусмотренных утверждённым Правительством планом, потребуются квалифицированные специалисты, подготовку которых предстоит организовать.

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Источник: government.ru

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