 
Законотворчество (постановления)

27 октября 2021 состоится онлайн-конференция председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального

27 октября 2021 13:00 в президентском  зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» состоится онлайн-конференция председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального, посвященная планам работы Комитета и актуальным вопросам энергетической повестки.

Над какими законопроектами будут работать члены комитета в первую сессию нового созыва? Как комитет участвует в бюджетном процессе? Как реализуется сегодня масштабная президентская программа социальной газификации? Какие законодательные и нормативные акты в области газоснабжения и газификации регионов России уже приняты, какие планируется принять? Как в Комитете оценивают перспективы введения углеродного урегулирования и возникающие риски? Есть ли в работе комитета законопроекты по данной тематике, ожидается ли их внесение? Каковы перспективы межпарламентского сотрудничества с Германией? Что российские парламентарии ждут от нового состава немецкого бундестага? Стоит ли ждать скорого запуска газопровода "Северного потока — 2" и поможет ли это урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Комитет Государственной Думы по энергетике

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления 26.10.2021
Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления
Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту... 25.10.2021
Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту...
Правительство одобрило правила поддержки базовых лабораторий для испытаний промышленной продукции 22.10.2021
Правительство одобрило правила поддержки базовых лабораторий для испытаний промышленной продукции
Еще 8 регионов получат инфраструктурные кредиты на 25,8 млрд рублей 22.10.2021
Еще 8 регионов получат инфраструктурные кредиты на 25,8 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно