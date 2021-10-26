27 октября 2021 13:00 в президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» состоится онлайн-конференция председателя комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального, посвященная планам работы Комитета и актуальным вопросам энергетической повестки.

Над какими законопроектами будут работать члены комитета в первую сессию нового созыва? Как комитет участвует в бюджетном процессе? Как реализуется сегодня масштабная президентская программа социальной газификации? Какие законодательные и нормативные акты в области газоснабжения и газификации регионов России уже приняты, какие планируется принять? Как в Комитете оценивают перспективы введения углеродного урегулирования и возникающие риски? Есть ли в работе комитета законопроекты по данной тематике, ожидается ли их внесение? Каковы перспективы межпарламентского сотрудничества с Германией? Что российские парламентарии ждут от нового состава немецкого бундестага? Стоит ли ждать скорого запуска газопровода "Северного потока — 2" и поможет ли это урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке?

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