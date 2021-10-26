Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

Удобные габариты — монтаж в ниши глубиной от 90 мм.

Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.

Срок эксплуатации не менее 25 лет.

Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.

Возможность удобной пломбировки учетного отсека.

Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей, секретность замков не совпадает.

Слаботочный отсек слева.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева