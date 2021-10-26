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Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева – простой монтаж в неглубокие ниши

Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева – простой монтаж в неглубокие ниши

26 октября 2021, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

  • Удобные габариты — монтаж в ниши глубиной от 90 мм.
  • Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.
  • Срок эксплуатации не менее 25 лет.
  • Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

  • Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.
  • Возможность удобной пломбировки учетного отсека.
  • Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей, секретность замков не совпадает.
  • Слаботочный отсек слева.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

  • Тип монтажа: встраиваемый.
  • Степень защиты: IP31, IK05.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: серый (RAL7035).
  • Габариты ниши: 950×900×90 мм.

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Источник: Группа компаний IEK

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