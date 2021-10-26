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На Спецкабеле готова к работе новая линия скрутки оптических модулей и конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей

На Спецкабеле готова к работе новая линия скрутки оптических модулей и конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей

26 октября 2021, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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«Спецкабель» уже получил первые заказы на кабели, которые будут производиться на линии скрутки RL-V, и приступает к их выполнению. Указанная кабельная продукция применяется для комплектующих изделий аппаратуры локальных информационных сетей, систем диагностики, телеметрии и мониторинга стационарных и подвижных объектов военной и специальной техники.

Линия RL-V от европейского производителя предназначена для скрутки оптических модулей и конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей в оптический сердечник, который называется сердечником модульной скрутки. Оборудование необходимо для производства:

  • многоволоконных оптических кабелей повивной скрутки;
  • грузонесущих оптических кабелей-тросов;
  • гибридных электрооптических кабелей;
  • оптических кабелей с продольной и радиальной герметизацией;
  • оптических кабелей типа Duplex и Quadrax для подвижных объектов.

Особенностью линии для производства волоконно-оптических кабелей является автоматизированная система управления, которая позволяет обеспечить качество скрутки при работе на высоких производственных скоростях. Технологические параметры процесса изготовления продукции измеряются, легко регулируются и отображаются в режиме онлайн на экране жидкокристаллического дисплея, что помогает обнаружить и устранить минимальные дефекты. Также линия позволяет добиться увеличения механической прочности оптических кабелей.

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Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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