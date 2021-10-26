RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”
RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”. Инновации Prysmian Group. Компаунды VIBIPLAST и п
26 октября 2021, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
«Спецкабель» уже получил первые заказы на кабели, которые будут производиться на линии скрутки RL-V, и приступает к их выполнению. Указанная кабельная продукция применяется для комплектующих изделий аппаратуры локальных информационных сетей, систем диагностики, телеметрии и мониторинга стационарных и подвижных объектов военной и специальной техники.
Линия RL-V от европейского производителя предназначена для скрутки оптических модулей и конструктивных элементов волоконно-оптических кабелей в оптический сердечник, который называется сердечником модульной скрутки. Оборудование необходимо для производства:
Особенностью линии для производства волоконно-оптических кабелей является автоматизированная система управления, которая позволяет обеспечить качество скрутки при работе на высоких производственных скоростях. Технологические параметры процесса изготовления продукции измеряются, легко регулируются и отображаются в режиме онлайн на экране жидкокристаллического дисплея, что помогает обнаружить и устранить минимальные дефекты. Также линия позволяет добиться увеличения механической прочности оптических кабелей.
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