 
Контракты

На улице Киселева в Пскове появится новая школа

На улице Киселева в Пскове появится новая школа

26 октября 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
107

На улице Киселева в городе Пскове построят новую школу на 525 мест, сообщает RosTender.info. Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие муниципальной системы города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Для поиска подрядчика на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство четырехэтажного здания школы объявили открытый конкурс. Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова. Заявки на участие принимают до 23 ноября, подрядчиком заключат контракт на 579 млн рублей. Школу построят к концу 2022 года.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Дальнем построят поликлинику на 120 посещений 26.10.2021
В Дальнем построят поликлинику на 120 посещений
В Дзержинском районе Волгограда появится школа на 1280 мест 26.10.2021
В Дзержинском районе Волгограда появится школа на 1280 мест
На строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги выделили почти... 26.10.2021
На строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги выделили почти...
ТАНТК им. Бериева потратит на систему видеонаблюдения стоянки авиатранспорта 4 млн рублей 25.10.2021
ТАНТК им. Бериева потратит на систему видеонаблюдения стоянки авиатранспорта 4 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно