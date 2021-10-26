На улице Киселева в Пскове появится новая школа

На улице Киселева в городе Пскове построят новую школу на 525 мест, сообщает RosTender.info. Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие муниципальной системы города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Для поиска подрядчика на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство четырехэтажного здания школы объявили открытый конкурс. Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова. Заявки на участие принимают до 23 ноября, подрядчиком заключат контракт на 579 млн рублей. Школу построят к концу 2022 года.

