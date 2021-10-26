26 октября Системный оператор Единой энергетической системы успешно провел натурные системные испытания по определению частотных свойств ЕЭС России и энергосистем стран – участников параллельной работы с ЕЭС, а также качества регулирования частоты при ее отклонениях в реальных условиях.

В процессе натурных испытаний в первой синхронной зоне ЕЭС России (все объединенные энергосистемы, кроме ЕЭС Востока, и параллельно работающие энергосистемы ряда соседних государств) проведены два эксперимента с искусственным созданием кратковременных небалансов мощности, имитировавших нештатные ситуации. Создавались дефицит в 1200 МВт и избыток в объеме 1150 МВт, вызывавшие отклонения частоты электрического тока в энергосистеме. При дефиците активной мощности минимальное мгновенное значение частоты составило 49,929 Гц, при избытке – 50,06 Гц, что не превышает нормативных показателей, установленных национальным стандартом ГОСТ Р 55890-2013.

Цели проведенных натурных системных испытаний – определение частотных характеристик первой синхронной зоны ЕЭС России, а также проверка фактического действия систем первичного регулирования генерирующего оборудования. В подготовке и проведении натурных испытаний, являющихся сложным организационно-техническим мероприятием, приняли участие руководители и специалисты технологического блока Системного оператора и ПАО «РусГидро».

Во время проведения испытаний в режиме нормированного первичного регулирования частоты (НПРЧ) работали 39 энергоблоков, расположенных на 23 тепловых электростанциях, и 7 гидроагрегатов на четырех гидроэлектростанциях. Суммарный резерв мощности энергоблоков, работавших во время испытаний в режиме НПРЧ, составил ±849 МВт.

В главном диспетчерском центре ЕЭС производилась непрерывная регистрация параметров электроэнергетического режима. Электрические станции также фиксировали параметры режима в объеме, необходимом для полноценного анализа участия генерирующего оборудования в регулировании частоты, с последующей их передачей в соответствующие диспетчерские центры Системного оператора.

Испытания позволили определить характеристики ЕЭС при возникновении небалансов активной мощности, проверить фактическое действие и эффективность систем первичного регулирования частоты на электростанциях, проверить участие в НПРЧ энергоблоков, отобранных для участия в рынке системных услуг.

Натурные испытания – важная часть работы Системного оператора по обеспечению надежности ЕЭС России, позволяющая в реальных условиях эксплуатации оценить и проконтролировать работу и характеристики энергосистем, а также различных технологических систем и оборудования в составе ЕЭС. Системный оператор проводит натурные испытания с 2004 года, за это время проведено несколько системных натурных испытаний, а также испытания по проверке возможности работы Симферопольской МГТЭС на изолированную нагрузку, эксперимент по включению на параллельную синхронную работу Западного энергорайона энергосистемы Республики Саха (Якутия) с ОЭС Востока, эксперимент по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока, несколько испытаний работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме, натурные испытания в энергосистеме Мурманской области по проверке систем регулирования каскада Серебрянских ГЭС при работе гидрогенераторов в изолированном энергорайоне.

Первичное регулирование частоты в ЕЭС России реализуется двумя способами – общим первичным регулированием частоты (ОПРЧ) и нормированным первичным регулированием частоты (НПРЧ). В ОПРЧ принимают участие все электростанции в меру имеющихся технических возможностей. НПРЧ является функцией энергоблоков тепловых и гидравлических электростанций, прошедших конкурентный отбор в качестве поставщиков системных услуг по НПРЧ, и на которых размещен резерв первичного регулирования. НПРЧ, осуществляемое системами автоматического регулирования частоты и активной мощности электростанций, ограничивает отклонения частоты, но не восстанавливает ее нормальный уровень после появления небаланса мощности в энергосистеме. Эту задачу решает автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности, которое также входит в перечень системных услуг.