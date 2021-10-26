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В Дальнем построят поликлинику на 120 посещений

В Дальнем построят поликлинику на 120 посещений

26 октября 2021, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В селе Дальнее Сахалинской области построят поликлинику на 120 посещений в смену, сообщает RosTender.info. Компания, которая займется строительством поликлиники, определится по результатам конкурса, который проводит дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области. Поликлинику построят в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области».

Согласно проектной документации, здание поликлиники возведут северо-западнее пересечения улиц Живописная и имени Г. В. Шебунина. Посетителям поликлиники будут доступны рентгенологическое и стоматологическое отделения, отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения, а также процедурная по забору крови и вакцинации. В дневном стационаре поместят палаты на 8 коек.
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 23 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 761 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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