В Дальнем построят поликлинику на 120 посещений

В селе Дальнее Сахалинской области построят поликлинику на 120 посещений в смену, сообщает RosTender.info. Компания, которая займется строительством поликлиники, определится по результатам конкурса, который проводит дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области. Поликлинику построят в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области».

Согласно проектной документации, здание поликлиники возведут северо-западнее пересечения улиц Живописная и имени Г. В. Шебунина. Посетителям поликлиники будут доступны рентгенологическое и стоматологическое отделения, отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения, а также процедурная по забору крови и вакцинации. В дневном стационаре поместят палаты на 8 коек.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 23 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 761 млн рублей.

