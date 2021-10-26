В Дзержинском районе Волгограда появится школа на 1280 мест

По улице Кортоева в Дзержинском районе Волгограда построят новую школу, сообщает RosTender.info. Согласно техническому заданию, это будет четырехэтажная школа, состоящая из нескольких функциональных блоков – помещения общешкольного назначения и учебные блоки для начального общего, основного общего и среднего образования. Всего школа рассчитана на 51 класс и будет работать в одну смену. Пришкольная территория будет включать в себя площадки для подвижных игр, футбольное поле размером 40х60, круговую и прямую беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки.

Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда проводит электронный аукцион на проектирование и строительство школы, заявки на участие принимают до 10 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 1,2 млрд рублей. Строительные работы завершатся в начале 2024 года.

