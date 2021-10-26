«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Славянская», питающую северо-восток Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведенные работы позволили обеспечить выдачу 8 МВт для развития Пякяхинского нефтегазового месторождения, которое ранее снабжала электроэнергией только собственная генерация. Общий объем присоединения компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» увеличен до 52 МВт.

На закрытом распределительном устройстве 10 кВ подстанции установлены четыре ячейки, обеспеченные микропроцессорными системами релейной защиты. К ним подключены четыре линии электропередачи потребителя протяженностью 3,5 км каждая.

Подстанция 220 кВ «Славянская» входит в группу новых питающих центров ЯНАО, которые были введены в работу в 2018-2019 годах и позволили обеспечить регион 505 МВА дополнительной мощности. Энергообъекты оснащены современным силовым оборудованием, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, новейшими комплексами противоаварийной автоматики.

Пякяхинское месторождение является одним из крупнейших в ЯНАО. Среднесуточный дебит одной газовой скважины составляет более 300 тыс. куб. м, нефтяной – более 50 т, что практически в 2 раза превышает средний дебит новых скважин по Группе «ЛУКОЙЛ».

«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивает также электроснабжение объектов компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтепромыслы получают электроэнергию из Единой национальной электрической сети от трех магистральных подстанций – 220 кВ «Урьевская», «Новая» и «Лас-Еганская».