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27 октября 2021, 17:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, WorldSkills Hi-Tech-2021
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Это самые масштабные соревнования профмастерства среди действующих специалистов отечественных индустриальных предприятий. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России.
Участвуют конкурсанты, представляющие высокотехнологичные отрасли – всего около 40 команд. Они продемонстрируют свое мастерство в 39 профессиональных компетенциях. От Группы «Россети» выступят победители корпоративного чемпионата - энергетики «Россети Урал», «Россети Волга», «Россети Кубань».
Отдельные компетенции WorldSkills Hi-Tech разработаны компаниями, нуждающимися в подготовке кадров для своих предприятий. В том числе Группа «Россети» инициировала разработку трех компетенций:
Итоги соревнований подведут 29 октября.
Знания и практические навыки участников, соблюдение правил охраны труда и нормативных документов оценят сертифицированные эксперты.
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