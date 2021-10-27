Это самые масштабные соревнования профмастерства среди действующих специалистов отечественных индустриальных предприятий. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России.

Участвуют конкурсанты, представляющие высокотехнологичные отрасли – всего около 40 команд. Они продемонстрируют свое мастерство в 39 профессиональных компетенциях. От Группы «Россети» выступят победители корпоративного чемпионата - энергетики «Россети Урал», «Россети Волга», «Россети Кубань».

Отдельные компетенции WorldSkills Hi-Tech разработаны компаниями, нуждающимися в подготовке кадров для своих предприятий. В том числе Группа «Россети» инициировала разработку трех компетенций:

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;

«Эксплуатация кабельных линий электропередачи»;

«Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Итоги соревнований подведут 29 октября.

Знания и практические навыки участников, соблюдение правил охраны труда и нормативных документов оценят сертифицированные эксперты.