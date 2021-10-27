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Более 20 энергетиков Группы "Россети" выступают на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2021

Более 20 энергетиков Группы Россети выступают на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2021

27 октября 2021, 17:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, WorldSkills Hi-Tech-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Это самые масштабные соревнования профмастерства среди действующих специалистов отечественных индустриальных предприятий. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России.

Участвуют конкурсанты, представляющие высокотехнологичные отрасли – всего около 40 команд. Они продемонстрируют свое мастерство в 39 профессиональных компетенциях. От Группы «Россети» выступят победители корпоративного чемпионата - энергетики «Россети Урал», «Россети Волга», «Россети Кубань».

Отдельные компетенции WorldSkills Hi-Tech разработаны компаниями, нуждающимися в подготовке кадров для своих предприятий. В том числе Группа «Россети» инициировала разработку трех компетенций:

  • «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;
  • «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»;
  • «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Итоги соревнований подведут 29 октября.

Знания и практические навыки участников, соблюдение правил охраны труда и нормативных документов оценят сертифицированные эксперты.

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Источник: ПАО "Россети"

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