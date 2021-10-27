2 и 3 декабря на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдёт широкомасштабный форум в индустрии материаловедения - «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии». В этом году форум объединит все форматы: классический очный и современные - VR и online! Благодаря сочетанию глубоких теоретических и обширных практических мероприятий участники поспособствуют цифровой трансформации промышленности и переходу к новому технологическому укладу.

Основная тема Форума-2021 – «Цифровое материаловедение». Сегодня существует ограниченная группа стран-лидеров, обладающих новыми цифровыми сервисами, производственными технологиями и интеллектуальными материалами. Для того, чтобы сократить уровень отставания и затраты на производство, необходимо ускорить цикл создания продукта от идеи до промышленного производства.

Решить эту проблему возможно только перейдя к экономической модели, когда бизнес фокусируется на ключевых компетенциях, дающих максимальный прирост добавочной стоимости своего продукта: продажах, маркетинге и анализе рынка, а задачу прототипирования и разработки технологии производства продукта передает в центр компетенций, предоставляющий услугу цифровой и технологической платформы «Материалы как сервис», которая решает эту задачу «под ключ».

Данный подход будет включать в себя инженерное ПО, базы данных свойств материалов, а также отдельные новые материалы и технологии, что позволит в 3-5 раз ускорить цикл и снизить затраты на разработку новых материалов и продуктов на их основе.

В рамках Форума-2021 также будут отражены семь основных трендов в области материаловедения:

разработка экологичных материалов;

облегчение веса конструкции за счет использования композитов;

применение «умных» материалов;

«информатика» материалов, позволяющая прогнозировать материалы будущего;

инженерия поверхности и внутренней структуры;

аддитивное производство;

интеллектуальное управление материалами.

Широкомасштабные форматы: пленарное заседание, панельные дискуссии, выставка, научная гостиная, Composite Battle и другие позволят получить максимальный эффект для развития бизнеса, науки и образования.

Регистрация на мероприятие: https://forum.emtc.ru/#register