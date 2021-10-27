RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”
RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”. Инновации Prysmian Group. Компаунды VIBIPLAST и п
27 октября 2021, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФОРУМ, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, КОМПОЗИТЫ
Источник: СГ-Онлайн
2 и 3 декабря на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдёт широкомасштабный форум в индустрии материаловедения - «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии». В этом году форум объединит все форматы: классический очный и современные - VR и online! Благодаря сочетанию глубоких теоретических и обширных практических мероприятий участники поспособствуют цифровой трансформации промышленности и переходу к новому технологическому укладу.
Основная тема Форума-2021 – «Цифровое материаловедение». Сегодня существует ограниченная группа стран-лидеров, обладающих новыми цифровыми сервисами, производственными технологиями и интеллектуальными материалами. Для того, чтобы сократить уровень отставания и затраты на производство, необходимо ускорить цикл создания продукта от идеи до промышленного производства.
Решить эту проблему возможно только перейдя к экономической модели, когда бизнес фокусируется на ключевых компетенциях, дающих максимальный прирост добавочной стоимости своего продукта: продажах, маркетинге и анализе рынка, а задачу прототипирования и разработки технологии производства продукта передает в центр компетенций, предоставляющий услугу цифровой и технологической платформы «Материалы как сервис», которая решает эту задачу «под ключ».
Данный подход будет включать в себя инженерное ПО, базы данных свойств материалов, а также отдельные новые материалы и технологии, что позволит в 3-5 раз ускорить цикл и снизить затраты на разработку новых материалов и продуктов на их основе.
В рамках Форума-2021 также будут отражены семь основных трендов в области материаловедения:
Широкомасштабные форматы: пленарное заседание, панельные дискуссии, выставка, научная гостиная, Composite Battle и другие позволят получить максимальный эффект для развития бизнеса, науки и образования.
Регистрация на мероприятие: https://forum.emtc.ru/#register
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