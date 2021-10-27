Ассоциация экспертиз России будет основана на базе Ассоциации экспертиз строительных проектов (АЭСП), и Главгосэкспертиза России, войдя в состав АЭСП, обеспечит ее создание.

Одним из вопросов повестки прошедшего 21 октября заседания Общественного совета при Минстрое России стал вопрос о дальнейшем развитии института экспертизы в строительстве.

Открывая рассмотрение этого вопроса, председатель Общественного совета Сергей Степашин отметил, что важность консолидации организаций, осуществляющих экспертизу строительных проектов, неоднократно обсуждалась. «Необходимость создания Ассоциации экспертиз России совершенно очевидна. Сегодня на территории нашей страны параллельно работают несколько структур в этой сфере деятельности: Главгосэкспертиза и ее филиалы, ведомственные экспертизы, организации государственной и негосударственной экспертизы. С одной стороны, это хорошо, это конкуренция. Но с другой, должна быть координация этой работы. Тем более, что тема экспертного заключения напрямую касается безопасности и жизнеспособности объектов», - почеркнул Сергей Степашин. Он добавил, что в целом ведущую роль в работе института строительной экспертизы играет Главгосэкспертиза России, которая эффективно выполняет возложенные на нее функции и является одной из самых прозрачных структур.

«Мы поддерживаем создание ассоциации, поскольку знаем, что работа профессиональных объединений имеет большой эффект при решении проблем отрасли», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирэк Файзуллин.

Участниками заседания одобрено предложение о создании на площадке Минстроя России рабочей группы по вопросам консолидации экспертного сообщества в области экспертизы строительства, в которую войдут представители Минстроя России, Главгосэкспертиза России, Ассоциации экспертиз строительных проектов, Ассоциации «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (НОЭКС) и Комиссии по вопросам разрешительной деятельности и совершенствования нормативной базы в строительстве Общественного совета при Минстрое России.

Выступающими признано, что действующие добровольные профессиональные объединения, такие как АЭСП и НОЭКС охватывают только четвертую часть от общего количества организаций, уполномоченных на проведение экспертизы в строительстве (справочно: по состоянию на октябрь т.г. в сфере строительства работают 622 организации государственной и негосударственной экспертизы). За последние годы удалось подготовить единую законодательную базу для работы экспертных организаций, формируется единое цифровое пространство, вырабатывается методологическая база. Но недостаточная консолидация экспертного сообщества, не полный охват экспертных организаций снижают эффективность проводимой работы.

По мнению начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылов, о чем он и ранее заявлял, происходящие изменения: переход на технологии информационного моделирования, отказ от жесткого нормативного контроля в пользу информационного сопровождения проектов, переосмысление роли и места экспертизы в строительно-инвестиционном процессе требуют от профессионального сообщества консолидации всех усилий. В этом направлении накоплен хороший опыт, в том числе благодаря работе Совета государственной экспертизы, проводимым ежегодно Всероссийским совещаниям государственных экспертиз (на которых обсуждаются актуальные вопросы экспертной деятельности), однако современные вызовы диктуют необходимость перехода на новый уровень взаимодействия и консолидации. Такой площадкой и призвана стать общероссийская ассоциация строительных экспертиз. Ее создание позволит скоординировать работу экспертных организаций и обеспечит их активное участие в реализации основных стратегических направлений развития как самого института экспертизы, так и строительной отрасли в целом.

«Необходимо объединение государственных экспертиз в единое общероссийское объединение, которое позволит совместными усилиями обеспечить качественный уровень экспертного состава, единый формат взаимодействия с участниками инвестиционно-строительных процессов, единую методологическую и технологическую базу экспертной деятельности», - считает Игорь Манылов. По мнению начальника Главгосэкспертизы, «создание Ассоциации экспертиз России будет способствовать переходу от нормоконтроля к экспертному (информационному) сопровождению проектов, обеспечит своевременный контроль за качеством оказания экспертных услуг, а также поможет в переходе к работе с проектной документацией с информационной моделью».

Фото: официальный сайт Минстроя России