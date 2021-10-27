Для строительства разноуровневой развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми ищут подрядную организацию. Начальная стоимость контракта составляет 1,23 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Объявлен открытый конкурс на определение подрядчика для строительства развязки в разных уровнях на пересечении улицы Углеуральской и Транссиба. Согласно проекту контракта, к строительству объекта необходимо приступить 20 декабря текущего года, а завершить 19 июня 2024 года. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября.

Напомним, что в Перми ведется строительство автодороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» протяженностью 7 км. Проект предусматривает четыре этапа. На объекте планируется построить по тоннелю в створе улицы Углеуральской и улицы Вишерской. Они будут пересекать Транссиб.