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Объявлены торги на строительство развязки ул. Углеуральская - Транссиб в Перми

Объявлены торги на строительство развязки ул. Углеуральская - Транссиб в Перми

27 октября 2021, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Для строительства разноуровневой развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми ищут подрядную организацию. Начальная стоимость контракта составляет 1,23 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Объявлен открытый конкурс на определение подрядчика для строительства развязки в разных уровнях на пересечении улицы Углеуральской и Транссиба. Согласно проекту контракта, к строительству объекта необходимо приступить 20 декабря текущего года, а завершить 19 июня 2024 года. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября.

Напомним, что в Перми ведется строительство автодороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» протяженностью 7 км. Проект предусматривает четыре этапа. На объекте планируется построить по тоннелю в створе улицы Углеуральской и улицы Вишерской. Они будут пересекать Транссиб. 

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Источник: dorinfo.ru

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