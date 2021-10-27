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РУСАЛ объявляет операционные результаты третьего квартала 2021 года

РУСАЛ объявляет операционные результаты третьего квартала 2021 года

27 октября 2021, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в 3 квартале 2021 года.

Объем производства алюминия в 3 квартале 2021 года составил 943 тыс. тонн (+0,8% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы Компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия;

В 3 квартале 2021 года объем продаж алюминия составил 915 тыс. тонн (-11,8% по сравнению с предыдущим кварталом). Такая динамика продаж алюминия преимущественно сложилась за счет увеличения объема товаров в пути, признанных как товарно-материальные запасы, что произошло в результате транспортных ограничений в глобальных цепочках поставок. В 3 квартале 2021 года объем продаж продукции с добавленной стоимостью (ПДС[1]) составил 498 тыс. тонн. В отчетном периоде Компания продолжала реализовывать свою стратегию по наращиванию доли ПДС в общем объеме продаж, которая выросла до 54% по сравнению с 52% во 2 квартале 2021 года;

В 3 квартале 2021 года европейское направление по-прежнему доминировало в географии продаж, однако его доля сократилась до 39% (-1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом). Доля азиатского рынка так же снизилась до 22% (-4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом). Сдвиг произошел в сторону рынков России и стран СНГ, а также Америки. Доля продаж выросла до 29% (против 26% во 2 квартале 2021 года) и 10% (против 8% во 2 квартале 2021 года), соответственно.

Объем продаж алюминия в России и странах СНГ в 3 квартале 2021 года вырос на 0,7% до 269 тыс. тонн.

В 3 квартале 2021 года средняя цена реализации алюминия[2] увеличилась на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 729 долл. США за тонну. Увеличение было обусловлено ростом средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом котировального периода[3] (+9,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 435 долл. США за тонну) и ростом средней реализованной премии (+29,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 294 долл. США за тонну).

«Несмотря на внешне благоприятную конъюнктуру, мы столкнулись с рядом вызовов. Продолжился рост мировых цен на энергоносители и сырье для производства алюминия. По некоторым позициям с начала года цены выросли в 4-5 раз, что привело к увеличению себестоимости производства алюминия и глинозема. Пандемия Covid-19 грозит нестабильностью на рынках, - прокомментировал результаты компании генеральный директор РУСАЛа Евгений. -Тем не менее, РУСАЛ наращивает поставки на внутренний рынок: доля продаж в России и СНГ выросла до рекордных 29%. Вместе с партнерами мы вывели на российский рынок целый ряд новых продуктов из алюминия – кабели, опоры электроосвещения, литые трубы и сплавы для фасадных панелей. До рекордного уровня -- 54% выросла доля продукции с добавленной стоимостью в продажах компании. Спрос на наш алюминий под брендом ALLOW остается высоким за счет глобального тренда в сторону снижения углеродного следа. За 5 лет с момента запуска бренда продажи увеличились в 5 раз».

 

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Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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