9 – 11 февраля 2022 года в Сочи АО «СО ЕЭС» проведет вторую общеотраслевую конференцию «CIM в России и мире», посвященную унификации информационного обмена в электроэнергетике.

На конференции будут обсуждаться вопросы стандартизации информационного обмена в электроэнергетике, в том числе инициативы Системного оператора как основного центра компетенций по внедрению CIM в России в части совершенствования нормативно-правового фундамента в этой сфере. В частности, в фокусе внимания участников окажутся результаты работы по расширению серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» и развитию профилей информационного обмена, конкретизирующих использование CIM для различных бизнес-процессов в электроэнергетике России.

Ожидается, что участие в работе конференции примут представители Министерства энергетики РФ и познакомят ее участников со взглядом отраслевого регулятора на переход к единым стандартам взаимодействия в масштабах ЕЭС России и формирование в отрасли унифицированной информационной среды.

Специалисты Системного оператора представят результаты работы по развитию и эксплуатации Единой информационной модели (ЕИМ) ЕЭС России и расскажут о значении ее использования для решения актуальных задач оперативно-диспетчерского управления и организации перспективного планирования.

Одной из ключевых тем конференции станет рассмотрение промежуточных итогов реализации пилотных проектов по организации информационного обмена в соответствии с требованиями ГОСТ P 58651, реализуемых Системным оператором в сотрудничестве с субъектами отрасли, а также опыта интеграции информационных моделей.

Кроме того, в рамках конференции ведущие российские и зарубежные энергетические корпорации, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-систем представят лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях отрасли и поделятся собственными передовыми наработками в этой сфере.

Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции запланировано проведение специализированной выставки программных решений, основанных на стандартах Общей информационной модели.

Внедрение единых стандартов взаимодействия и развитие на их базе универсального формата информационного обмена – один из важнейших факторов формирования единой общедоступной доверенной среды в электроэнергетике, необходимое условие успеха совершающейся цифровой трансформации отрасли. Создание глобальной унифицированной системы технологического взаимопонимания на основе стандартов Общей информационной модели позволит получить комплексный синергетический эффект: упорядочить информационные потоки между отдельными предприятиями, обеспечить высокое качество используемых данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, сократить влияние человеческого фактора в процессах управления энергосистемой.

Проведение специализированной конференции будет способствовать консолидации позиций профессионального сообщества по вопросам унификации информационного обмена в масштабах ЕЭС России и поможет выработать единый взгляд на перспективы внедрения технологий CIM в российской электроэнергетике с учетом ее уникальных особенностей.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

Первая организованная Системным оператором конференция «CIM в России и мире» состоялась 11 – 12 февраля 2021 года в Москве. Участие в мероприятии приняли представители Министерства энергетики России, крупнейших энергетических компаний, разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений и зарубежные эксперты, всего - более двухсот специалистов.

Видеоматериалы о первой конференции «CIM в России и мире» можно посчмотреть на YouTube-канале Системного оператора.

О CIM

Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная информационная модель, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ обмена данными между ними вне зависимости от их назначения и производителя. В российской электроэнергетике CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.