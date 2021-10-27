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"Москабельмет" и Русал обсудили перспективы развития

На территории ГК «Москабельмет» прошла продуктивная рабочая встреча с участием генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова, заместителя генерального директора ОК «РУСАЛ» по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина, генерального директора АО «ОК РУСАЛ ТД» Игоря Игнашова и руководителя направления продаж на рынке кабельной промышленности и черной металлургии Ильи Куликова. Встреча включала в себя переговоры по вопросам сотрудничества, развития и совместных проектов, а также посещение производственных цехов предприятия.

В ходе переговоров представители двух компаний обсудили способы, которые позволят увеличить объем потребления алюминия при производстве кабельной продукции, а также алюминиевого сплава, имеющего улучшенные характеристики. Кабель АсППГнг(А)-FRHF, совместная разработка ГК «Москабельмет» и ОК «РУСАЛ», из этого сплава уже сертифицирован для использования при строительстве зданий и жилых домов. Сертификационные испытания кабеля на соответствие требованиям ГОСТ 31996 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66,1 и 3 кВ. Общие технические условия» и ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» завершились в этом августе. Помимо испытаний на огнестойкость, кабель был успешно проверен на стойкость к внешним воздействующим факторам, пожарную безопасность. Также были оценены его физико-механические и электрические параметры. С учетом успешно пройденных испытаний кабель АсППГнг(А)-FRHF может быть предложен как альтернатива кабелям из традиционных материалов, инновационный и безопасный, но более экономичный аналог с такими же характеристиками и эффективностью.

При создании новых разработок и выпуске инновационных кабелей очень важен уровень производственного оснащения. В том, насколько он высок на предприятиях ГК «Москабельмет», участники встречи убедились на экскурсии по ее цехам. Ключевой потребитель алюминия и алюминиевого сплава в составе группы компаний — «Завод Москабель», поэтому особенное внимание было уделено цеху по производству силовых кабелей. Именно здесь на алюминиевых прессах установлены первые в отечественной кабельной промышленности роботы-манипуляторы.

Многолетняя история сотрудничества ГК «Москабельмет» и ОК «РУСАЛ» — активная и продуктивная. Впереди у компаний новые планы и перспективные проекты совместных разработок.

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Источник: ГК "Москабельмет"

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