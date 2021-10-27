Исследователи ЛЭТИ разработали метод упорядоченного осаждения нанотрубок на поверхности алюминия при помощи лазера. Получившийся композит обладает полезными свойствами для авиастроения и оптоэлектроники.

Углеродные нанотрубки – это структуры, которые можно представить как полые свернутые в трубку графеновые плоскости диаметром в несколько нанометров. Они активно используются для повышения прочности различных материалов. При этом положительное влияние может достигаться уже при добавлении долей процента нанотрубок в конечный материал. Сегодня углеродные нанотрубки широко используют для получения различных композитов в машиностроении, энергетике, строительстве, авиационной и оборонной промышленности.

«Мы разработали лазерный метод осаждения углеродных нанотрубок на поверхности алюминия в строго ориентированном положении (под прямым углом к матричной подложке). Получившиеся композиты обладают высокой прочностью и полезным для электроники показателем преломления света. Еще одно преимущество нашего метода в том, что расход материалов для создания такой структуры минимален», - рассказывает профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Каманина.

Ученые использовали углекислотный лазер для обработки алюминиевой подложки толщиной в 5 мм, чтобы при осаждении углеродные нанотрубки вертикально размещались на поверхности металла. Для этого был разработан способ совмещения лазера с вакуумной установкой и дополнительной электрической схемой, а также описаны параметры обработки алюминия. Полученная методика не требует создания каких-либо дополнительных условий для нагрева подложек и состава газовых реагентов, что выгодно отличается от других классических методов осаждения нанотрубок (например, химическое осаждение из газовой фазы и вакуумное напыление). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Coatings.

«Полученные материалы могут использоваться как более прочная альтернатива алюминию в различных областях промышленности, например, в авиастроении. Благодаря углеродным нанотрубкам такие композиты также обладают полезными свойствами при создании защитных экранов и фотодатчиков для нужд оптоэлектроники. Кроме того, материал устойчив к коррозии», - поясняет Наталия Каманина.

В ближайшее время ученые планируют разработать методику для ориентированного осаждения нанотрубок на поверхности селенида и сульфида цинка, меди, а также других важных для промышленности материалов.

Информация и фото предоставлены СПбГЭТУ «ЛЭТИ»