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Чечне выделят 650 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"

Чечне выделят 650 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ Грозный

28 октября 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, ОЭЗ ГРОЗНЫЙ, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Чечня получит 650 млн рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Грозный" площадью 256 га. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В 2021 году на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Грозный" из федерального бюджета выделено 650 млн рублей. В рамках реализации первого этапа данного проекта планируется строительство административного здания УК, системы водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения и автодорог", - отметил он.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на этой территории подписал ряд компаний. Это проекты по строительству завода по производству противотуберкулезных фармацевтических препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета, DATA-центра, завода полного цикла по производству готовых лекарственных форм и завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс".

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Источник: ТАСС

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