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Чистая прибыль "Россети Московский регион" за 9 месяцев 2021 г. увеличилась на 79%

Чистая прибыль Россети Московский регион за 9 месяцев 2021 г. увеличилась на 79%

28 октября 2021, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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ПАО «Россети Московский регион сегодня опубликовало бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели

п/п Наименование показателя 9 месяцев 2021 9 месяцев2020 Изменение,%
1 Выручка 131 967 115 550 14.2%
  -от передачи электроэнергии 123 407 108 314 13.9%
  -от техприсоединения 5 949 5 167 15.1%
  -от прочей деятельности 2 611 2 069 26.2%
2 Себестоимость 112 825 103 936 8.6%
3 EBITDA 38 410 32 075 19.8%
4 Чистая прибыль 14 062 7 869 78.7%
5 Займы и кредиты 77 618 86 037 -9.8%
6 Чистый долг 69 977 78 474 -10.8%
7 Проценты к уплате 2 531 3 443 -26.5%

 

Выручка Компании составила 132 млрд рублей, что на 14.2% выше аналогичного показателя за 2020 год. Динамика выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлена:

  • ростом доходов от основной деятельности по передаче электроэнергии (13.9%), вызванного ростом энергопотребления в Московском регионе, что обусловлено восстановлением деловой активности и температурными факторами;
  • ростом выручки от техприсоединения (15.1%);
  • ростом доходов от нетарифных услуг (26.2), за счет успешной реализации стратегии увеличения нетарифных доходов путем развития дополнительных услуг, а также за счет энергоснабжения.

В отчетном периоде Компания успешно реализовала комплекс мероприятий в части сокращения долгового портфеля и финансовых расходов. Это позволило сократить объем процентных выплат на 913 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в условиях роста процентных ставок на рынке.

Опережающий темп роста выручки над темпом роста себестоимости, эффективная реализация менеджментом Компании программы в части управления операционными затратами, а также снижение прочих расходов обеспечили позитивную динамику финансового результата. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14 млрд, что выше аналогичного периода 2020 года на 79%.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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