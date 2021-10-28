RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”
RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”. Инновации Prysmian Group. Компаунды VIBIPLAST и п
28 октября 2021, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
ПАО «Россети Московский регион сегодня опубликовало бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
Основные финансовые показатели
|п/п
|Наименование показателя
|9 месяцев 2021
|9 месяцев2020
|Изменение,%
|1
|Выручка
|131 967
|115 550
|14.2%
|-от передачи электроэнергии
|123 407
|108 314
|13.9%
|-от техприсоединения
|5 949
|5 167
|15.1%
|-от прочей деятельности
|2 611
|2 069
|26.2%
|2
|Себестоимость
|112 825
|103 936
|8.6%
|3
|EBITDA
|38 410
|32 075
|19.8%
|4
|Чистая прибыль
|14 062
|7 869
|78.7%
|5
|Займы и кредиты
|77 618
|86 037
|-9.8%
|6
|Чистый долг
|69 977
|78 474
|-10.8%
|7
|Проценты к уплате
|2 531
|3 443
|-26.5%
Выручка Компании составила 132 млрд рублей, что на 14.2% выше аналогичного показателя за 2020 год. Динамика выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлена:
В отчетном периоде Компания успешно реализовала комплекс мероприятий в части сокращения долгового портфеля и финансовых расходов. Это позволило сократить объем процентных выплат на 913 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в условиях роста процентных ставок на рынке.
Опережающий темп роста выручки над темпом роста себестоимости, эффективная реализация менеджментом Компании программы в части управления операционными затратами, а также снижение прочих расходов обеспечили позитивную динамику финансового результата. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14 млрд, что выше аналогичного периода 2020 года на 79%.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter