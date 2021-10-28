ПАО «Россети Московский регион сегодня опубликовало бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели

п/п Наименование показателя 9 месяцев 2021 9 месяцев2020 Изменение,% 1 Выручка 131 967 115 550 14.2% -от передачи электроэнергии 123 407 108 314 13.9% -от техприсоединения 5 949 5 167 15.1% -от прочей деятельности 2 611 2 069 26.2% 2 Себестоимость 112 825 103 936 8.6% 3 EBITDA 38 410 32 075 19.8% 4 Чистая прибыль 14 062 7 869 78.7% 5 Займы и кредиты 77 618 86 037 -9.8% 6 Чистый долг 69 977 78 474 -10.8% 7 Проценты к уплате 2 531 3 443 -26.5%

Выручка Компании составила 132 млрд рублей, что на 14.2% выше аналогичного показателя за 2020 год. Динамика выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлена:

ростом доходов от основной деятельности по передаче электроэнергии (13.9%), вызванного ростом энергопотребления в Московском регионе, что обусловлено восстановлением деловой активности и температурными факторами;

ростом выручки от техприсоединения (15.1%);

ростом доходов от нетарифных услуг (26.2), за счет успешной реализации стратегии увеличения нетарифных доходов путем развития дополнительных услуг, а также за счет энергоснабжения.

В отчетном периоде Компания успешно реализовала комплекс мероприятий в части сокращения долгового портфеля и финансовых расходов. Это позволило сократить объем процентных выплат на 913 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в условиях роста процентных ставок на рынке.

Опережающий темп роста выручки над темпом роста себестоимости, эффективная реализация менеджментом Компании программы в части управления операционными затратами, а также снижение прочих расходов обеспечили позитивную динамику финансового результата. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14 млрд, что выше аналогичного периода 2020 года на 79%.