ЭСПКБ Техно теперь в ТК 274

22.10.2021г. в Москве, в актовом зале ФГБУ ВНИИ ГОЧС, прошло очередное заседание Технического комитета ТК 274 «Пожарная безопасность». Были рассмотрены текущие вопросы и результаты межгосударственного голосования по проектам ГОСТ, разработанных Российской Федерацией.

Важным вопросом заседания было принятие новых членов в постоянный состав технического комитета. Было решено, перевести компанию «ЭСПКБ «Техно» из статуса наблюдателя в статус полноправного члена комитета. С этого момента, компания будет участвовать в разработке новых стандартов и предложений в области пожарной безопасности. Основная деятельность будет вестись в подкомитетах ПК1 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ПК5 «Экспертиза сводов правил».

Работа в техническом комитете обязывает соблюдение требований основополагающих национальных стандартов Российской Федерации и положений ТК 274, а также объективности при проведении экспертизы рассматриваемых проектов документов или оказании консультаций.