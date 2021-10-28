ГК "Москабельмет" — в лидерах третий год подряд

«Москабель-Обмоточные провода» и «Завод Москабель», входящие в Группу компаний «Москабельмет», снова возглавляют рейтинг Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России». Предприятия в третий раз показали самые высокие показатели в номинации «Электротехническая промышленность: лидеры по производительности труда».

Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России» ежегодно проводится Деловым порталом «Управление производством». В этот раз «Москабель-Обмоточные провода» уверенно побеждает с показателем 18,7 млн руб./чел. в год, а «Завод Москабель» становится вице-чемпионом с показателем 15,9 млн руб./чел. в год. Напомним, что оба предприятия занимали два первых места и в 2020, и 2019 годах.

Также они вновь вошли в общий рейтинг «ТОП-100 промышленных компаний России по производительности труда», причем улучшив свои позиции. ООО «Москабель-Обмоточные провода» поднялось на 43-ю строчку с 47-й, а «Завод Москабель» — на 55-ю с 57-й.

«Для нас большая честь соседствовать в рейтинге с такими крупными промышленными компаниями, как «Роснефть», «РУСАЛ», «Башнефть», «Норильский никель», «СИБУР», «Мосэнерго» и другие», — говорит директор PR-службы Чулпан Мухтарова.

Что помогает достигать таких внушительных результатов? Конечно, это и грамотно организованный рабочий процесс, и высокий профессионализм сотрудников. Но, что очень важно, это еще и планомерная, целенаправленная работа по автоматизации и цифровизации производства, внедрение в процессы искусственного интеллекта.