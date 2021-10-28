ГК "Москабельмет" — в лидерах третий год подряд

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28 октября 2021, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Москабельмет"
«Москабель-Обмоточные провода» и «Завод Москабель», входящие в Группу компаний «Москабельмет», снова возглавляют рейтинг Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России». Предприятия в третий раз показали самые высокие показатели в номинации «Электротехническая промышленность: лидеры по производительности труда».
Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России» ежегодно проводится Деловым порталом «Управление производством». В этот раз «Москабель-Обмоточные провода» уверенно побеждает с показателем 18,7 млн руб./чел. в год, а «Завод Москабель» становится вице-чемпионом с показателем 15,9 млн руб./чел. в год. Напомним, что оба предприятия занимали два первых места и в 2020, и 2019 годах.
Также они вновь вошли в общий рейтинг «ТОП-100 промышленных компаний России по производительности труда», причем улучшив свои позиции. ООО «Москабель-Обмоточные провода» поднялось на 43-ю строчку с 47-й, а «Завод Москабель» — на 55-ю с 57-й.
«Для нас большая честь соседствовать в рейтинге с такими крупными промышленными компаниями, как «Роснефть», «РУСАЛ», «Башнефть», «Норильский никель», «СИБУР», «Мосэнерго» и другие», — говорит директор PR-службы Чулпан Мухтарова.
Что помогает достигать таких внушительных результатов? Конечно, это и грамотно организованный рабочий процесс, и высокий профессионализм сотрудников. Но, что очень важно, это еще и планомерная, целенаправленная работа по автоматизации и цифровизации производства, внедрение в процессы искусственного интеллекта.
«В первую очередь мы делаем это ради того, чтобы повысить эффективность своего бизнеса. Занимаясь цифровизацией, мы не просто повышаем свою производительность, мы выводим ее на существенно новый уровень», — уверен генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.
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