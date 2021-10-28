Компания LEONI открывает новый завод в Сербии

Компания LEONI AG со штаб-квартирой в г. Нюрнберг, Германия, мировой поставщик продуктов и решений для электроснабжения и управления данными в автомобильном секторе и других отраслях промышленности, официально открыла свой четвёртый завод в Сербии, в г. Кралево (Kraljevo).

Это не только самое крупное производственное предприятие компании LEONI в Сербии, но также здесь будет трудиться самое большое число занятых (при полной загрузке производственных мощностей – до 5000 человек к концу 2023 года). В результате компания LEONI станет крупнейшим частным работодателем в промышленности Сербии. Компания уже инвестировала более 50 миллионов евро в строительство здания и оборудование для своего нового производственного предприятия.

Всё здание занимает площадь более 60 000 м2, при этом 45 000 м2 – производственная зона, которая в настоящее время полностью готова. Это первый новый завод, построенный за почти 30 лет в районе города Кралево, и ожидается, что он внесёт значительный вклад в снижение уровня безработицы, повышение уровня жизни населения и ускорение развития в этом регионе.