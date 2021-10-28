Корпуса металлические ЩЭ IEK® без слаботочного отсека применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека

В комплекте монтажный набор (сжимы, изоляторы шины, метизы).

Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.

Срок эксплуатации не менее 25 лет.

Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека

Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.

Возможность удобной пломбировки учетного отсека.

Возможность навесного исполнения при использовании дополнительного кожуха.

Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.

В исполнении на 2–4 счетчика — распределительный отсек на 24 модуля (2 ряда по 12 модулей).

В исполнении на 5–8 счетчиков — ширина окна в оперативной панели 160 мм под каждый счетчик.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека