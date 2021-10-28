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Корпуса металлические ЩЭ IEK® без слаботочного отсека – надежное решение для сборки этажных щитов

Корпуса металлические ЩЭ IEK® без слаботочного отсека – надежное решение для сборки этажных щитов

28 октября 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Корпуса металлические ЩЭ IEK® без слаботочного отсека применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Преимущества корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека

  • В комплекте монтажный набор (сжимы, изоляторы шины, метизы).
  • Простота сборки благодаря съемной монтажной раме.
  • Срок эксплуатации не менее 25 лет.
  • Гарантия 3 года.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека

  • Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.
  • Возможность удобной пломбировки учетного отсека.
  • Возможность навесного исполнения при использовании дополнительного кожуха.
  • Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.
  • В исполнении на 2–4 счетчика — распределительный отсек на 24 модуля (2 ряда по 12 модулей).
  • В исполнении на 5–8 счетчиков — ширина окна в оперативной панели 160 мм под каждый счетчик.

Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека

  • Тип монтажа: встраиваемый.
  • Степень защиты: IP31.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: серый (RAL7035).
  • Толщина металла: 1 мм.
  • Габариты ниши: 840×490×140 мм.

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Источник: Группа компаний IEK

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