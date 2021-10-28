RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”
RusCable Insider #244 - Сила и броня КЗ “Цветлит”. Инновации Prysmian Group. Компаунды VIBIPLAST и п
28 октября 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Корпуса металлические ЩЭ IEK® без слаботочного отсека применяются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Преимущества корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека
Особенности конструкции корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека
Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ IEK® без слаботочного отсека
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