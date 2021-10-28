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Орловские власти направят 5,5 млрд рублей на развитие территорий и индустриального парка

Орловские власти направят 5,5 млрд рублей на развитие территорий и индустриального парка

28 октября 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Орловской области направят 5,5 млрд рублей, 1 млрд рублей из которых - средства одобренного инфраструктурного кредита на комплексное развитие жилой территории, на возведение индустриального парка, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"Наша заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита одобрена. В рамках выделяемых средств будет реализовано два инфраструктурных проекта, общий бюджет которых превысит 5,5 млрд рублей. Реализация проектов позволит ввести в эксплуатацию 34 тыс. кв. м жилья, создаст почти тысячу новых рабочих мест, обеспечит бюджетный эффект в размере без малого 2,5 млрд рублей", - написал Клычков.

Более 5,5 млрд рублей, 1 млрд рублей из которых - средства инфраструктурного бюджетного кредита планируется направить на комплексное развитие территории в районе Наугорского шоссе Орла. Строительство в этом районе позволит решить проблему сноса и расселения 16 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 5,2 тыс. кв. м. Второй проект - строительство индустриального парка "Новосильское шоссе".

"Цель реализации проекта - стимулирование развития высокоэффективных технологий и производств промышленной сферы, рост налогооблагаемой базы, повышение занятости и благополучия населения. Объем внебюджетных инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей", - добавил Клычков.

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Источник: ТАСС

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