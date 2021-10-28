27 октября 2021 года Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России опубликован Национальный рейтинг технопарков России, подготовленный

на основании методических рекомендаций Экспертного совета рейтинга. В состав экспертного совета вошли представители Государственной Думы, Минпромторга России и Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников

и предпринимателей и др. организаций.

Методика рейтинга предусматривает 21 показатель, позволяющий комплексно оценить инновационную и экономическую активность резидентов технопарка, деятельность и сервис-ориентированность управляющей компании парка, инвестиционную привлекательность инфраструктуры площадки в целом. По результатам анкетирования всех технопарков России были выделены объекты, которые представили наиболее полную информацию и отвечают заданным критериям оценки. Всего в рейтинг эффективности технопарков за 2020 год вошли 40 технопарков различной специализации (ИТ, промышленность и др.)

Национальный рейтинг технопарков – аналитический инструмент выявления наиболее успешных бизнес-моделей создания и развития технопарков. Попадание в рейтинг – это положительный сигнал для российских и зарубежных инвесторов, рассматривающих площадки для быстрого запуска и апробации новых идей, технологий, а также реализации промышленных проектов. При этом главный результат, вне зависимости от выбранной модели развития, демонстрируют все успешные технопарки - это снижение издержек и инфраструктурных ограничений для бизнеса. Уверен, что в условиях растущей конкуренции эффективных технопарков будет появляться все больше, а в Национальном рейтинге технопарков 2021 года появятся новые объекты,

– сообщил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Итоговый рейтинг включает разделение технопарков на 4 группы эффективности в зависимости от результатов комплексной оценки: «Группа «А+» - наивысший уровень эффективности», «Группа «А» - высокий уровень эффективности», «Группа «В» - умеренно высокий уровень эффективности», «Группа «С» - достаточный уровень эффективности».

В первую тройку лидеров по каждой группе попали такие технопарки, как Нанотехнологический центр «ТехноСпарк», Промышленный технопарк «Синергия», Технопарк «ГАРО», Технопарк «Анкудиновка» и др.

Национальный рейтинг технопарков позволяет выявить наиболее успешные примеры технопарков, опыт которых может быть тиражирован в регионах. Мы с удовлетворением отмечаем, что в рейтинге эффективно действующих площадок 2020 года присутствует 21 промышленный технопарк, 8 из которых были отнесены к наивысшей группе эффективности «А+». Для того, чтобы таких успешных площадок больше появлялось в России, уже в текущем году по поручению Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы запустили программу «Лидеры развития инфраструктуры» для управленческих команд регионов, на территории которых пока нет таких объектов. В экспертных выступлениях и персональном сопровождении проектов принимают участие также представили технопарков из наивысшей группы эффективности,

- отметил представитель Минпромторга России.

Полная версия итогов VII Национального рейтинга технопарков России 2020 года опубликована на официальном сайте Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России по адресу https://akitrf.ru/