 
Мероприятия

Подведены итоги VII Национального рейтинга технопарков России за 2020 год

Подведены итоги VII Национального рейтинга технопарков России за 2020 год

28 октября 2021, 10:48
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, РЕЙТИНГ, ТЕХНОПАРК
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
171

27 октября 2021 года Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России опубликован Национальный рейтинг технопарков России, подготовленный
на основании методических рекомендаций Экспертного совета рейтинга. В состав экспертного совета вошли представители Государственной Думы, Минпромторга России и Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей и др. организаций.

Методика рейтинга предусматривает 21 показатель, позволяющий комплексно оценить инновационную и экономическую активность резидентов технопарка, деятельность и сервис-ориентированность управляющей компании парка, инвестиционную привлекательность инфраструктуры площадки в целом. По результатам анкетирования всех технопарков России были выделены объекты, которые представили наиболее полную информацию и отвечают заданным критериям оценки. Всего в рейтинг эффективности технопарков за 2020 год вошли 40 технопарков различной специализации (ИТ, промышленность и др.)

Национальный рейтинг технопарков – аналитический инструмент выявления наиболее успешных бизнес-моделей создания и развития технопарков. Попадание в рейтинг – это положительный сигнал для российских и зарубежных инвесторов, рассматривающих площадки для быстрого запуска и апробации новых идей, технологий, а также реализации промышленных проектов. При этом главный результат, вне зависимости от выбранной модели развития, демонстрируют все успешные технопарки - это снижение издержек и инфраструктурных ограничений для бизнеса. Уверен, что в условиях растущей конкуренции эффективных технопарков будет появляться все больше, а в Национальном рейтинге технопарков 2021 года появятся новые объекты, 

 – сообщил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Итоговый рейтинг включает разделение технопарков на 4 группы эффективности в зависимости от результатов комплексной оценки: «Группа «А+» - наивысший уровень эффективности», «Группа «А» - высокий уровень эффективности», «Группа «В» - умеренно высокий уровень эффективности», «Группа «С» - достаточный уровень эффективности».

В первую тройку лидеров по каждой группе попали такие технопарки, как Нанотехнологический центр «ТехноСпарк», Промышленный технопарк «Синергия», Технопарк «ГАРО», Технопарк «Анкудиновка» и др. 

Национальный рейтинг технопарков позволяет выявить наиболее успешные примеры технопарков, опыт которых может быть тиражирован в регионах. Мы с удовлетворением отмечаем, что в рейтинге эффективно действующих площадок 2020 года присутствует 21 промышленный технопарк, 8 из которых были отнесены к наивысшей группе эффективности «А+». Для того, чтобы таких успешных площадок больше появлялось в России, уже в текущем году по поручению Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы запустили программу «Лидеры развития инфраструктуры» для управленческих команд регионов, на территории которых пока нет таких объектов. В экспертных выступлениях и персональном сопровождении проектов принимают участие также представили технопарков из наивысшей группы эффективности, 

- отметил представитель Минпромторга России

Полная версия итогов VII Национального рейтинга технопарков России 2020 года опубликована на официальном сайте Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России по адресу https://akitrf.ru/ 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели 28.10.2021
Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели
Более 20 энергетиков Группы 27.10.2021
Более 20 энергетиков Группы "Россети" выступают на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2021
Системный оператор проведет II специализированную конференцию по внедрению Общей информационной моде... 27.10.2021
Системный оператор проведет II специализированную конференцию по внедрению Общей информационной моде...
IV Международный форум 27.10.2021
IV Международный форум "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии" пройдет в декабре

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно