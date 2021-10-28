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РЖД направит на реконструкцию и строительство двух вокзалов в ХМАО 4,4 млрд рублей

РЖД направит на реконструкцию и строительство двух вокзалов в ХМАО 4,4 млрд рублей

28 октября 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЮГРА, РЖД
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: ТАСС

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Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры, АО "Российские железные дороги" (РЖД) и Фонд развития Югры в четверг заключили соглашение о реконструкции вокзального комплекса в Сургуте и строительстве нового здания вокзала в Пыть-Яхе. Общий объем инвестиций оценивается в 4,4 млрд рублей до 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда развития Югры.

Документ подписали исполняющая обязанности директора департамента Ольга Солнова, начальник дирекции железнодорожных вокзалов - филиала АО "РЖД" Георгий Геворкян и генеральный директор Фонда Сергей Афанасьев.

"В 2022 году начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе. Работы будут завершены до конца 2025 года. Уже проведена большая работа по проектированию, завершены подготовительные работы. Речь идет о создании необходимых инженерных сетей для функционирования всего станционного хозяйства, создании и строительстве подстанции, которая будет готова уже в этом году", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

По данным пресс-службы, срок действия подписанного соглашения о реализации инвестиционного проекта составит 10 лет. Общий объем инвестиций до 2025 года оценивается в 4,4 млрд рублей. Планируется, что ввод объектов в эксплуатацию завершится к 2026 году. В свою очередь директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев отметил, что проекту будет оказана финансовая поддержка по возмещению до 50% понесенных затрат инвестора по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Планируется, что после реконструкции площадь железнодорожного вокзала в Сургуте и его вместимость увеличится в два раза - до 10,2 тыс. кв. м и 1 400 пассажиров соответственно. Также вдвое увеличится и площадь вокзала в Пыть-Яхе - до 4,2 тыс. кв. м, а новое здание будет способно вмещать до 300 пассажиров.

О вокзале в Сургуте

Начало реконструкции сургутского железнодорожного вокзала несколько раз переносилось, в частности из-за решения в августе 2019 года комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отменить тендер на проведение работ, поскольку были нарушены сроки, установленные в законе "О закупках". В августе 2020 года главный инженер железнодорожного вокзала Сургута Андрей Лебедев сообщал ТАСС, что начать строительные работы планировалось в 2021 году, а завершить - в 2022 году.

В конце октября 2021 года ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД) сообщили, что реконструкция вокзала в Сургуте начнется в 2021 году, завершится в конце 2025 года, а сдвиг сроков работ связан с согласованием мер поддержки от властей. Там отметили, что в 2019 году проект реконструкции вокзала Сургут был утвержден на сумму 2,4 млрд рублей. На первом этапе планируется реконструкция здания вокзала, благоустройство территории, строительство комплекса трансформаторной подстанции. На втором - строительство крытого пешеходного перехода. На территории вокзала планируется гостиница с комнатами матери и ребенка, бизнес-зал, при этом при реконструкции упор будет сделан на создании безбарьерной среды и обеспечении транспортной безопасности.

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Источник: ТАСС

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