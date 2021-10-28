27 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с собственником ООО «Сарансккабель» и ООО «Эпромет» Владимиром Матыцыным. Обсуждались инвестиционные проекты и вопросы развития кабельной отрасли.

Руководитель региона подчеркнул, что кабельщики Мордовии – одни из флагманов промышленности. Отрасль успешно развивается в республике уже более 20 лет. Огромные перспективы открывает перед ней создание цифровой экономики. Сейчас важно повышать объемы произведенной продукции, создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и открывать новые направления работы.

За 9 месяцев текущего года «Сарансккабель» показал рост 110% к уровню прошлого года, «Эпромет» — 115%. Продукция заводов экспортируется в 7 стран СНГ, а также в Монголию и Литву.

Также обсудили организацию производства алюминиевой катанки — оно входит в перечень приоритетных проектов Республики Мордовия. Общий объем инвестиций по данному направлению превысил 1 млрд. рублей. В результате создано 150 новых рабочих мест.

В рабочей встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин и и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.