Собран 600 000-й высоковольтный ввод "Изолятор"!

28 октября 2021 года на заводе «Изолятор» собран 600 000-й высоковольтный ввод за всю историю предприятия!

Сборка прошла в торжественной обстановке в присутствии руководства компании «Изолятор» и работников производственных подразделений.

Вдвойне знаменательно, что это событие состоялось в год 125-летнего юбилея завода «Изолятор» — предприятия, прошедшего путь от изготовления первого отечественного высоковольтного проходного изолятора до массового производства сотен тысяч вводов, несущих безупречную службу по всему миру.

600-тысячным стал трансформаторный ввод класса напряжения 220 кВ с внутренней RIN-изоляцией собственной разработки. Характеристики и условия применения таких вводов выходят за рамки привычного, призваны дать энергетикам полную уверенность в надежной и длительной работе энергооборудования.

Глубоко символично, что предыдущий «юбиляр», 500-тысячный ввод «Изолятор», собранный в августе 2006 года, был оборудован изоляцией предшествующего поколения. На тот момент времени твердая RIP-изоляция являлась прогрессивным и перспективным решением, позволявшим значительно повысить надежность и эксплуатационную технологичность высоковольтных вводов.

Таким образом, цифра «600 000» является не только количественным показателем мощи и стабильности производственного потенциала Группы компаний «Изолятор». Она несет в себе нацеленность предприятия на практическое внедрение последних научно-технических достижений, поиск наиболее эффективных инженерных решений, обеспечивающих непрерывное поступательное развитие электроэнергетических систем как в настоящем, так и в обозримом будущем.

Группа компаний «Изолятор» (ООО «Завод «Изолятор») – международная мультипродуктовая промышленная группа компаний с широким спектром возможностей, включая производство электротехнической продукции, научно-техническую и образовательную деятельность, а также полное сопровождение инженерно-технических проектов.

В Группу компаний «Изолятор» входят: производственный комплекс «Изолятор» по выпуску высоковольтных вводов на напряжение 20-1150 кВ, завод кабельной арматуры «Изолятор-АКС» на классы напряжения 110-220 кВ, собственный научно-технический центр, сервисный центр «СВН-Сервис», испытательный центр высоковольтного электрооборудования «Изолятор», а также корпоративный университет «Изолятор».

Компанией «Изолятор» совместно с индийской компанией Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. создано совместное предприятие «Мassa-Izolyator-Mehru» по производству на территории Индии высоковольтных вводов высокого напряжения с современной RIP-изоляцией.

Компании «Изолятор» представлен статус ведущего научно-технического партнера Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE. На базе завода «Изолятор» создан и активно работает Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».