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TDM ELECTRIC приглашает на выставку MITEX 2021

TDM ELECTRIC приглашает на выставку MITEX 2021

28 октября 2021, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: TDM ELECTRIC, MITEX-2021
Отрасль: Электротехника 
Источник: TDM ELECTRIC

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Новости компании

Компания TDM ELECTRIC – производитель широкого спектра слесарно-монтажных и диэлектрических инструментов – приглашает вас посетить московскую международную выставку инструментов, оборудования, технологий MITEX 2021 – центральное инструментальное событие России.

Введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября внесло коррективы в график работы выставки. Выставка сдвигается на 1 день. Новые даты проведения мероприятия – 10-13 ноября 2021. Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон Форум. Наш стенд F3202.

На стенде F3202 (павильон Форум) компания TDM ELECTRIC представит посетителям широкий ассортимент инструментов и аксессуаров:

Слесарно-монтажный инструмент:

  • Отвертки
  • Пассатижи, длинногубцы, бокорезы
  • Молотки
  • Заклепочные пистолеты и заклепки
  • Пресс-клещи гидравлические, ножницы секторные
  • Степлер строительный и оснастка к нему
  • Ножовки, пилы и другую продукцию

Диэлектрический инструмент:

  • Диэлектрические отвертки
  • Отвертки-пробники, отвертки-индикаторы
  • Наборы диэлектрического инструмента и другую продукцию

Электроинструмент и оснастку:

  • Шуруповерт
  • Дрель
  • Дрель-шуруповерт и аккумуляторы
  • Угловая шлифмашина и диски отрезные по металлу
  • Перфоратор
  • Заточный станок и другую продукцию

Паяльное оборудование, химия и аксессуары

  • Паяльники
  • Пинцеты
  • Припои и флюсы

Измерительное оборудование:

  • Мультиметры и токоизмерительные клещи
  • Рулетки и уровни (ватерпасы)

Прочая продукция:

  • Лестницы, стремянки

Посещение нашего стенда позволит:

  • Изучить образцы и получить подробные технические консультации по представленной продукции у специалистов компании TDM ELECTRIC.
  • Узнать о новинках ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC.
  • Провести деловые встречи и переговоры с сотрудниками компании TDM ELECTRIC. Наши специалисты с готовностью ответят на любые вопросы по представленному ассортименту и обсудят условия сотрудничества.

Для бесплатного посещения выставки MITEX 2021 пройдите регистрацию онлайн и получите электронный билет здесь.

Изучить программу выставки и список участников, а также узнать другую полезную информацию вы можете на сайте https://www.mitexpo.ru/.

Схема проезда в ЦВК «Экспоцентр» здесь.

Время работы выставки:

Среда, 10 ноября — 10:00-18:00
Четверг, 11 ноября — 10:00-18:00
Пятница, 12 ноября — 10:00-18:00
Суббота, 13 ноября — 10:00-16:00

Ждем вас на стенде № F3202 (павильон Форум)!

За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефонам:
+7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14 и 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

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Источник: TDM ELECTRIC

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