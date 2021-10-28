TDM ELECTRIC приглашает на выставку MITEX 2021

Компания TDM ELECTRIC – производитель широкого спектра слесарно-монтажных и диэлектрических инструментов – приглашает вас посетить московскую международную выставку инструментов, оборудования, технологий MITEX 2021 – центральное инструментальное событие России.

Введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября внесло коррективы в график работы выставки. Выставка сдвигается на 1 день. Новые даты проведения мероприятия – 10-13 ноября 2021. Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон Форум. Наш стенд F3202.

На стенде F3202 (павильон Форум) компания TDM ELECTRIC представит посетителям широкий ассортимент инструментов и аксессуаров:

Слесарно-монтажный инструмент:

Отвертки

Пассатижи, длинногубцы, бокорезы

Молотки

Заклепочные пистолеты и заклепки

Пресс-клещи гидравлические, ножницы секторные

Степлер строительный и оснастка к нему

Ножовки, пилы и другую продукцию

Диэлектрический инструмент:

Диэлектрические отвертки

Отвертки-пробники, отвертки-индикаторы

Наборы диэлектрического инструмента и другую продукцию

Электроинструмент и оснастку:

Шуруповерт

Дрель

Дрель-шуруповерт и аккумуляторы

Угловая шлифмашина и диски отрезные по металлу

Перфоратор

Заточный станок и другую продукцию

Паяльное оборудование, химия и аксессуары

Паяльники

Пинцеты

Припои и флюсы

Измерительное оборудование:

Мультиметры и токоизмерительные клещи

Рулетки и уровни (ватерпасы)

Прочая продукция:

Лестницы, стремянки

Посещение нашего стенда позволит:

Изучить образцы и получить подробные технические консультации по представленной продукции у специалистов компании TDM ELECTRIC .

. Узнать о новинках ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC .

. Провести деловые встречи и переговоры с сотрудниками компании TDM ELECTRIC. Наши специалисты с готовностью ответят на любые вопросы по представленному ассортименту и обсудят условия сотрудничества.

Для бесплатного посещения выставки MITEX 2021 пройдите регистрацию онлайн и получите электронный билет здесь.

Изучить программу выставки и список участников, а также узнать другую полезную информацию вы можете на сайте https://www.mitexpo.ru/.

Схема проезда в ЦВК «Экспоцентр» здесь.

Время работы выставки:

Среда, 10 ноября — 10:00-18:00

Четверг, 11 ноября — 10:00-18:00

Пятница, 12 ноября — 10:00-18:00

Суббота, 13 ноября — 10:00-16:00

Ждем вас на стенде № F3202 (павильон Форум)!

За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефонам:

+7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14 и 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).