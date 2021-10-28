TDM ELECTRIC приглашает на выставку MITEX 2021

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28 октября 2021, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: TDM ELECTRIC, MITEX-2021
Отрасль: Электротехника
Источник: TDM ELECTRIC
Компания TDM ELECTRIC – производитель широкого спектра слесарно-монтажных и диэлектрических инструментов – приглашает вас посетить московскую международную выставку инструментов, оборудования, технологий MITEX 2021 – центральное инструментальное событие России.
Введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября внесло коррективы в график работы выставки. Выставка сдвигается на 1 день. Новые даты проведения мероприятия – 10-13 ноября 2021. Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон Форум. Наш стенд F3202.
На стенде F3202 (павильон Форум) компания TDM ELECTRIC представит посетителям широкий ассортимент инструментов и аксессуаров:
Слесарно-монтажный инструмент:
Диэлектрический инструмент:
Электроинструмент и оснастку:
Паяльное оборудование, химия и аксессуары
Измерительное оборудование:
Прочая продукция:
Посещение нашего стенда позволит:
Для бесплатного посещения выставки MITEX 2021 пройдите регистрацию онлайн и получите электронный билет здесь.
Изучить программу выставки и список участников, а также узнать другую полезную информацию вы можете на сайте https://www.mitexpo.ru/.
Схема проезда в ЦВК «Экспоцентр» здесь.
Время работы выставки:
Среда, 10 ноября — 10:00-18:00
Четверг, 11 ноября — 10:00-18:00
Пятница, 12 ноября — 10:00-18:00
Суббота, 13 ноября — 10:00-16:00
Ждем вас на стенде № F3202 (павильон Форум)!
За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефонам:
+7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14 и 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
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