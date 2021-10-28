Число резидентов Свободной экономической зоны в Севастополе к 2025 году, как ожидается, превысит 500 компаний, за ближайшие пять лет они инвестируют более 40 млрд рублей, сообщил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов в четверг в ходе заседания городского Законодательного собрания.

"К 2025 году количество участников СЭЗ составит более 500 компаний, объем капитальных вложений за период с 2021 по 2025 годы превысит 42 млрд рублей", - сказал Профатилов.

По прогнозам правительства, эти инвестиции будут привлечены в промышленность, строительную сферу, сельское хозяйство (в том числе рыболовство), туризм, торговую отрасль, IT-проекты, транспортную и логистическую сферы. Ожидается создание 5,8 тыс. рабочих мест.

По информации на 1 сентября, в СЭЗ Севастополя уже насчитывается 364 резидента.

Согласно представленным им данным, с 2015 года участниками зоны в Севастополе инвестировано 9,94 млрд рублей, при этом, согласно заключенным договорам, планировалось вложить 4,48 млрд. Таким образом, объем инвестиций уже превышен более чем вдвое. Кроме того, участники СЭЗ за весь период уплатили в качестве налогов 24,09 млрд рублей, получив при этом льготы на 12,6 млрд рублей. Создано 12,5 тыс. рабочих мест, хотя планировалось 7,6 тыс.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.