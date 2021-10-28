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В честь Дня работника кабельной промышленности ООО "Томсккабель" наградил своих сотрудников

В честь Дня работника кабельной промышленности ООО Томсккабель наградил своих сотрудников

28 октября 2021, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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В честь Дня работника кабельной промышленности ООО "Томсккабель" наградил своих сотрудников Почетными грамотами и денежными вознаграждениями за большой вклад в повышение эффективности деятельности компании, высокий профессионализм и добросовестный труд.

Так же сотрудники завода были награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами от Администрации города Томска.

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Источник: ООО "Томсккабель"

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