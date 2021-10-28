В честь Дня работника кабельной промышленности ООО "Томсккабель" наградил своих сотрудников Почетными грамотами и денежными вознаграждениями за большой вклад в повышение эффективности деятельности компании, высокий профессионализм и добросовестный труд.

Так же сотрудники завода были награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами от Администрации города Томска.