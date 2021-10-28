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"Россети Юг" продолжает консолидацию электросетевого хозяйства в Астрахани и Астраханской области

Россети Юг продолжает консолидацию электросетевого хозяйства в Астрахани и Астраханской области

28 октября 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Астраханский филиал «Россети Юг» с начала 2021 года принял на баланс 15 объектов на территории г. Астрахани и Астраханской области, большая часть которых сейчас находится в состоянии крайнего износа и нуждаются в срочном ремонте. До конца года астраханский филиал компании планирует консолидировать еще 54 км воздушных линий, а также порядка 31,4 МВА трансформаторной мощности.

В состав принятого электросетевого комплекса вошли порядка 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 6 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 0,4-10 кВ, общей мощностью 2,4 МВА.

Основное принятое на баланс имущество расположено в городе Астрахани. В том числе сети промышленного предприятия в Кировском районе, садового товарищества в Ленинском районе областного центра и бесхозяйные объекты в Красноярском районе Астраханской области.

Как показало обследование, износ принятых на баланс сетей составляет от 30 до 80 %. Специалисты астраханского филиала провели ревизию всех объектов, выявили проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования оборудования, составили схемы принятого электросетевого хозяйства.

Консолидация электросетевого хозяйства на базе крупной энергетической компании позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей и управляемость распределительных сетей региона.

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Источник: Россети Юг

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