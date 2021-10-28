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"Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Татарстан) 29 октября заложит корпус аварийно-спасательного судна проекта MPSV07

Зеленодольский завод имени А.М. Горького (Татарстан) 29 октября заложит корпус аварийно-спасательного судна проекта MPSV07

28 октября 2021, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: rus-shipping.ru

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АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (входит в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» группы компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») 29 октября 2021 года заложит корпус аварийно-спасательного судна проекта MPSV07. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Многофункциональные аварийно-спасательные суда мощностью 4 МВт проекта MPSV07 разработаны ООО «Морское Инженерное Бюро – Санкт-Петербург». Суда предназначены для оказания помощи судам и проведения аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, а также для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказание им медицинской помощи; снятия с мели и рифов аварийных судов, откачки воды из затопленных отсеков; буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м и т.д.

Основные характеристики судна проекта: длина габаритная – около 73,00 м; длина между перпендикулярами – 64,40 м; ширина наибольшая (с учетом кранцев) – 16,60 м; высота борта на миделе – 6,70 м; осадка по КВЛ (проектная) – 4.50 м; скорость эконом. Хода – 10 уз.; экипаж – 20 чел.; спецперсонал – 12 чел.

В торжественном мероприятии запланировано участие представителей руководства Республики Татарстан, представителей государственного заказчика, администрации Зеленодольского муниципального района, АО «Холдинговая компания «Ак Барс», АО «Судостроительная компании «Ак Барс», а также представителей проектанта и контрагентских организаций.

Добавим, по проекту MPSV07, разработанному Морским Инженерным Бюро, на Невском ССЗ построены четыре судна: «Спасатель Карев», «Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков» и «Спасатель Демидов». Суда работают в региональных подразделениях Морспасслужбы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Новороссийске.  

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт пр. MPSV07 предназначено для оказания помощи судам и проведения аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) специализируется на строительстве военных кораблей и пассажирских скоростных судов. Управляет предприятием ООО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Фото: korabel.ru

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Источник: rus-shipping.ru

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