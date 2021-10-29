Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на установку в границах авиакомплекса радиолокационной станции для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта и технических средств. Еще одно положительное заключение выдано по проектно-сметной документации на реконструкцию производства роторов на местном заводе крупнейшего производителя газотурбинных двигателей в России.

Международный аэропорт «Уфа», носящий имя Мустая Карима -башкирского поэта, писателя и драматурга, - крупнейший по пассажиропотоку в Приволжском федеральном округе. Кроме того, это первый среди региональных аэропортов России, который получил сертификат IATA ISAGO, подтверждающий работу по высочайшим международным стандартам безопасности.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение авиационного комплекса РЛС ОЛП «Алькор» - радиолокационной станцией обзора летного поля, предназначенной для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома – на площади маневрирования и перроне, в районе ВПП, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов. Помимо станции в качестве оборудования наблюдения и контроля за наземным движением на аэродроме будет использоваться комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД типа «Вега». Благодаря данным техническим средствам авиадиспетчеры Башкирского центра управления воздушным движением филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» смогут обслуживать воздушные суда в уфимской воздушной гавани еще более безопасно и эффективно.

Генеральная проектная организация - АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

В рамках еще одного проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой Росси, реконструируют производство для изготовления роторов методом РСТ (ротационной сварки трением) ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - крупнейшего производителя газотурбинных двигателей в России. Работы пройдут в цеху по производству тяжелых двигателей летательных аппаратов, расположенном в Калининском районе Уфы, на участке в корпусе № 175. Здание значительно износилось, в связи с чем планируется заменить покрытие пола, конструкции воздухозаборных шахт, где отремонтируют примыкающие участки кровли, обновить отделку помещений. Также в рамках проекта здесь установят оборудование по инерционной ротационной сварке трением, устроят крановые пути, площадку для обслуживания кранов, новые металлические распашные ворота, лестницу и выполнят другие необходимые мероприятия для восстановления работоспособного состояния корпуса.

Проектную документацию на проведение реконструкции подготовили в АО «Авиационная промышленность». Застройщик - ПАО «ОДК-УМПО».

Фото: Замир Усманов/ ТАСС