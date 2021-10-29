 
Инвестиции (проекты)

Летное дело: аэропорт Уфы обеспечат оборудованием для обзора летного поля

Летное дело: аэропорт Уфы обеспечат оборудованием для обзора летного поля

29 октября 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
225

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на установку в границах авиакомплекса радиолокационной станции для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта и технических средств. Еще одно положительное заключение выдано по проектно-сметной документации на реконструкцию производства роторов на местном заводе крупнейшего производителя газотурбинных двигателей в России.

Международный аэропорт «Уфа», носящий имя Мустая Карима -башкирского поэта, писателя и драматурга, - крупнейший по пассажиропотоку в Приволжском федеральном округе. Кроме того, это первый среди региональных аэропортов России, который получил сертификат IATA ISAGO, подтверждающий работу по высочайшим международным стандартам безопасности.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение авиационного комплекса РЛС ОЛП «Алькор» - радиолокационной станцией обзора летного поля, предназначенной для контроля и управления движением воздушных судов, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, находящихся на рабочей площади аэродрома – на площади маневрирования и перроне, в районе ВПП, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов. Помимо станции в качестве оборудования наблюдения и контроля за наземным движением на аэродроме будет использоваться комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД типа «Вега». Благодаря данным техническим средствам авиадиспетчеры Башкирского центра управления воздушным движением филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» смогут обслуживать воздушные суда в уфимской воздушной гавани еще более безопасно и эффективно.

Генеральная проектная организация - АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

В рамках еще одного проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой Росси, реконструируют производство для изготовления роторов методом РСТ (ротационной сварки трением) ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - крупнейшего производителя газотурбинных двигателей в России. Работы пройдут в цеху по производству тяжелых двигателей летательных аппаратов, расположенном в Калининском районе Уфы, на участке в корпусе № 175. Здание значительно износилось, в связи с чем планируется заменить покрытие пола, конструкции воздухозаборных шахт, где отремонтируют примыкающие участки кровли, обновить отделку помещений. Также в рамках проекта здесь установят оборудование по инерционной ротационной сварке трением, устроят крановые пути, площадку для обслуживания кранов, новые металлические распашные ворота, лестницу и выполнят другие необходимые мероприятия для восстановления работоспособного состояния корпуса.

Проектную документацию на проведение реконструкции подготовили в АО «Авиационная промышленность». Застройщик - ПАО «ОДК-УМПО».

Фото: Замир Усманов/ ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Первая нитка 29.10.2021
Первая нитка "Северного потока - 2" наполнена газом и готова к запуску
Строительные работы на Павловском месторождении начнутся в 2022 году 29.10.2021
Строительные работы на Павловском месторождении начнутся в 2022 году
Четыре дома на 1330 квартир построят в районе Лефортово 29.10.2021
Четыре дома на 1330 квартир построят в районе Лефортово
В Ленобласти направят 11,5 млрд рублей на достройку проблемных домов 29.10.2021
В Ленобласти направят 11,5 млрд рублей на достройку проблемных домов

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Страшный прямой эфир RusCable.Ru
+