 
Компании

ПАО "Россети" объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года по РСБУ

ПАО Россети объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года по РСБУ

29 октября 2021, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
228

29 октября 2021 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2021 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»

ПАО «Россети» получило стабильные финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Убыток за 9 месяцев 2021 года составил 13,3 млрд рублей против убытка в 13,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе ПАО “Россети” акций дочерних и зависимых обществ увеличилась на 70,5% до 21,8 млрд рублей [1].

 

[1] Переоценка носит неденежный характер и произведена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
29.10.2021
"Росэлектроника" стимулирует развитие отечественной ЭКБ
Кабельный Цветлит принял участие в совещании с ПАО 29.10.2021
Кабельный Цветлит принял участие в совещании с ПАО "Транснефть"
ООО 29.10.2021
ООО "ЭТИ-Групп" с деловым визитом посетила Группу Компаний "Оптикэнерго"
Компания Росатома получила лицензию на строительство блока № 4 АЭС 29.10.2021
Компания Росатома получила лицензию на строительство блока № 4 АЭС "Аккую" (Турция)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Страшный прямой эфир RusCable.Ru
+