29 октября 2021 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2021 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»

ПАО «Россети» получило стабильные финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Убыток за 9 месяцев 2021 года составил 13,3 млрд рублей против убытка в 13,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе ПАО “Россети” акций дочерних и зависимых обществ увеличилась на 70,5% до 21,8 млрд рублей [1].

[1] Переоценка носит неденежный характер и произведена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.