 
Мероприятия

Представители Системного оператора приняли участие в ежегодной конференции Ассоциации "НП Совет рынка"

Представители Системного оператора приняли участие в ежегодной конференции Ассоциации НП Совет рынка

29 октября 2021, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СО ЕЭС, СОВЕТ РЫНКА, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
311

28–29 октября в Сочи проходит VII конференция «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России», организованная Ассоциацией «НП Совет рынка». В этом году ключевой темой мероприятия стал поиск путей трансформации рыночных механизмов в электроэнергетике в ответ на современные экономические, технологические и экологические тренды и вызовы.

Советник Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Вячеслав Кравченко выступил модератором дискуссии «Экология рынка», проходившей в первый день конференции. В дискуссии приняли участие представители крупнейших генерирующих компаний, потребителей электроэнергии, федеральных органов исполнительной власти, отраслевых сообществ. Участники высказали свои идеи и предложения о подходах по повышению эффективности оптового рынка электроэнергии и мощности.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев принял участие в работе круглого стола «Планирование и долгосрочные договоры как основа синхронного развития потребления и генерации».

Ежегодная конференция Ассоциации «НП Совет рынка» проводится с 2014 года при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Площадка традиционно собирает представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководителей крупнейших электроэнергетических компаний и ведущих экспертов в сфере энергетики для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития отрасли.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Электрощит Самара запускает конкурс для студентов 29.10.2021
Электрощит Самара запускает конкурс для студентов "Энергия вашего будущего 21/22"
Системному оператору присвоен статус наблюдателя в Координационном Электроэнергетическом Совете Цент... 29.10.2021
Системному оператору присвоен статус наблюдателя в Координационном Электроэнергетическом Совете Цент...
Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели 28.10.2021
Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели
Подведены итоги VII Национального рейтинга технопарков России за 2020 год 28.10.2021
Подведены итоги VII Национального рейтинга технопарков России за 2020 год
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Страшный прямой эфир RusCable.Ru
+