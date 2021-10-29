28–29 октября в Сочи проходит VII конференция «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России», организованная Ассоциацией «НП Совет рынка». В этом году ключевой темой мероприятия стал поиск путей трансформации рыночных механизмов в электроэнергетике в ответ на современные экономические, технологические и экологические тренды и вызовы.

Советник Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Вячеслав Кравченко выступил модератором дискуссии «Экология рынка», проходившей в первый день конференции. В дискуссии приняли участие представители крупнейших генерирующих компаний, потребителей электроэнергии, федеральных органов исполнительной власти, отраслевых сообществ. Участники высказали свои идеи и предложения о подходах по повышению эффективности оптового рынка электроэнергии и мощности.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев принял участие в работе круглого стола «Планирование и долгосрочные договоры как основа синхронного развития потребления и генерации».

Ежегодная конференция Ассоциации «НП Совет рынка» проводится с 2014 года при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Площадка традиционно собирает представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководителей крупнейших электроэнергетических компаний и ведущих экспертов в сфере энергетики для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития отрасли.