Совет федеральной территории Сириус на втором заседании утвердил проект устава, который создает особые нормативно-правовые условия для развития федеральной территории. В их числе возможность введения специального регулирования и экспериментального правового режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Сириуса.

"В целях снижения бюрократических барьеров и повышения эффективности управления Устав предусматривает возможность введения специального регулирования и экспериментального правового режима на федеральной территории. Правовые нормы, показавшие свою эффективность, будут в дальнейшем внедряться в других регионах России", - сообщил собеседник агентства.

Эти условия направлены на то, чтобы привлечь на территорию талантливых представителей отечественной науки, образования, культуры и спорта. Для ускорения проведения процедур и согласования различных решений впервые в России формируются органы публичной власти, которые будут выполнять полномочия федеральных органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления. Помимо Совета и администрации федеральной территории, в уставе прописана возможность создания градостроительного совета.

Должности и развитие

Кроме того, в Сириусе ввели должность уполномоченного по вопросам местного самоуправления федеральной территории, который будет обеспечивать жителям гарантии прав местного самоуправления.

"Для привлечения государственных и частных инвестиций в развитие территории Устав закрепляет меры поддержки научной, научно-технологической и инновационной деятельности. Они предусматривают субсидирование на возмещение процентной ставки по кредитам, субсидирование затрат, связанных с уплатой таможенных пошлин, а также затрат, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость для товаров, необходимых для осуществления научно-технической деятельности", - добавили в пресс-службе.

По словам председателя совета федеральной территории Елены Шмелевой, Сириус - это комплексный инновационный проект городского развития, который охватывает абсолютно все сферы.

"Этот инструмент, созданный президентом России на объектах олимпиады и предполагающий в дополнение к ним развитие объектов культуры и научно-исследовательской инфраструктуры, открывает принципиально новые возможности для выявления, самореализации и развития талантов, создания новых продуктов и технологий, критических для социально-экономического развития нашей страны. Сохранение и развитие этой уникальной экосистемы является приоритетом деятельности органов публичной власти", - сказала Шмелева.

Также на совете приняли решение о собственной государственной символике: гербе и флаге. Отмечать День федеральной территории будут 22 декабря.

"Также на заседании Совета выступили заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус" Дмитрий Савин с вопросами о составах комитетов и об избрании председателя комиссии по вопросам регламента работы Совета и этики, а также временно исполняющий обязанности главы федеральной территории "Сириус" Андрей Столяров - о передаче отдельных полномочий органов публичной власти федеральной территории "Сириус" органам власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципального образования города-курорта Сочи с января 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Назначение главы администрации

Также стало известно, что главой администрации федеральной территории Сириус избрали выпускника МИСиС и РЭА им. Г. В. Плеханова Дмитрия Плишкина. Временно исполнявший обязанности главы федеральной территории Андрей Столяров переходит на новую работу.

"Уверен, что мой опыт работы в проектах, где скорость принятия решения - одна из самых важных составляющих успеха, будет востребован. Передо мной поставлены конкретные задачи. Их решения связаны со слаженным взаимодействием как с населением, так и с партнерами, которые чувствуют потенциал территории и хотят здесь работать. Мы будем стремиться создать среду, одинаково комфортную для местных жителей, преподавателей образовательных центров, молодых ученых, резидентов, создающих инновационные продукты, и для тех людей, кто ценит умный и событийный туризм. Я буду строить свою работу максимально открыто и прозрачно", - отметил Плишкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что Столяров перейдет на новую работу, но продолжит сотрудничать с федеральной территорией.

"Врио главы администрации федеральной территории "Сириус" Андрей Столяров выполнил все поставленные задачи, заложил основы федеральной территории и осуществил запуск работы администрации. Эта важная работа была проделана при поддержке администрации Краснодарского края и города-курорта Сочи", - пояснил собеседник агентства.

По словам председателя совета федеральной территории Елены Шмелевой, от администрации ожидают предметной работы по вопросам, которые были сформулированы жителями во время встреч. Все проблемы и их предложения переданы в администрацию.

"Федеральная территория должна стать привлекательным пространством для работы, учебы и отдыха, поэтому мы планируем выстроить систему управления таким образом, чтобы каждая из этих составляющих жизни человека развивалась на самом высоком уровне. Лучшие практики федеральной территории будут внедряться в других регионах России, в этом наша особая ответственность перед руководством страны", - сказала председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

О задачах и полномочиях

Плишкин приступит к исполнению обязанностей 12 ноября. Новому главе администрации федеральной территории предстоит сформировать структуру исполнительно-распорядительного органа власти и разработать стратегию социально-экономического развития Сириуса. Администрация обладает широким спектром полномочий в части создания условий и организации деятельности в области культуры, спорта, туризма, образования, науки, городского планирования, здравоохранения, транспортных систем.

Реализовать полномочия администрация может как самостоятельно, так и через подведомственные предприятия. Это позволит снизить бюрократические барьеры и выстроить процесс управления прозрачно.

Биография главы

Дмитрий Плишкин родился 5 сентября 1983 года в городе Рошаль Московской области. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, обладает ученой степенью кандидата экономических наук и прошел обучение по программе MBA Essentials Лондонской школы экономики и политических наук (LSE). В 2006-2016 годах работал в инвестиционной и банковской сфере по направлению развития проектов для бизнеса. В 2016-2021 годах работал в крупных российских компаниях, руководил проектами по привлечению инвестиций, в том числе в сфере строительства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС