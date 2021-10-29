Строительные работы на Павловском месторождении свинцово-цинковых руд на Новой Земле начнутся в 2022 году, сообщил в четверг ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Они должны до конца года пройти госэкспертизу, со следующего года они должны приступить к строительству. На сегодняшний день инвестор подтверждает свои намерения, надеюсь, что в следующем году перейдем к стадии строительства", - сказал Цыбульский.

Проект получил статус резидента Арктической зоны. Срок реализации проекта - до 2037 года, общий объем инвестиций составит 78,6 млрд рублей. Будет создано около двух тысяч рабочих мест.

"Это Новая Земля, это далеко от Архангельска, поэтому, скорее всего, это будут вахты. Мы говорим, что надо максимально привлекать людей наших на эту работу, - добавил губернатор. - Подобно как на алмазных месторождениях 95% жителей Архангельской области работают - это редкий случай для северов. Если брать нефтяные компании, не больше 5% местных жителей работают. Надеемся, что Павловское месторождение предоставит такие условия, что нашим людям будет интересно там работать, и дополнительные доходы будут поступать".

Предполагается, что объем налоговых поступлений до 2030 года составит 43,9 млрд рублей.

Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-цинковых руд месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Ежегодно на месторождении планируется добывать 3,5 млн тонн руды. Для ее переработки на Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата в год. Оператором и инвестором проекта является АО "Первая горнорудная компания".