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В Ленобласти направят 11,5 млрд рублей на достройку проблемных домов

В Ленобласти направят 11,5 млрд рублей на достройку проблемных домов

29 октября 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Ленинградской области выделят 11,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Вопрос завершения строительства проблемного дома - это во многом вопрос финансирования. По договоренности, достигнутой в сентябре с Федеральным фондом, организация выделит 7,5 млрд рублей на завершение строительства домов из ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов - прим. ТАСС). Более того, правительство Ленинградской области привлекло 4 млрд рублей на завершение строительства", - рассказал представитель пресс-службы.

На сегодняшний день в регионе находится 252 проблемных объекта, строительство которых заморозилось в том числе по причине роста цен на строительные материалы. В результате права около 20 тыс. граждан были нарушены. Как следует из сообщения пресс-службы, для завершения строительства каждого объекта прорабатывается своя финансовая модель.

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Источник: ТАСС

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