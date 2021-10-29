Этот номер посвящён 85-летию со дня рождения легендарного энергетика, заместителя министра энергетики и электрификации СССР, первого министра топлива и энергетики России, основателя и почётного президента РАО «ЕЭС России», члена-корреспондента РАН Анатолия Фёдоровича Дьякова.

По смыслу номер поделён на две части: первый блок включает информацию и анализ текущих событий, второй – историю развития отечественной электроэнергетики в статьях и докладах А.Ф. Дьякова, оказавшего огромное влияние на судьбу отрасли.

Открывается журнал рубрикой «Актуальное интервью», где в материале «Много законов – значит, много проблем» председатель комитета Государственной Думы по энергетике нового, 8-го созыва Павел Завальный рассказывает о ситуации в электроэнергетике и задачах по законодательному обеспечению отрасли.

Главным политико-отраслевым форумом года стала «Российская энергетическая неделя 2021», проходившая в Москве и Санкт-Петербурге 13-15 октября. На РЭН-2021 с программной речью выступил Президент России В. Путин. О событиях форума – в материале «Мировая энергетика: трансформация для развития» под рубрикой «РЭН-2021».

В этом году победителем Премии «Глобальная энергия» в номинации «Традиционная энергетика» стал научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, директор Института углехимии и химического материаловедения в составе этого Федерального Центра, академик Российской академии наук Зинфер Исмагилов. Под рубрикой «Гость номера» публикуется интервью «Многогранный уголь», где он рассказывает о новых технологиях производства и использования угля.

В рубрике «Традиционная энергетика» представлен отчёт с научно-технической конференции ВТИ, приуроченной к 100-летию института. В материале «Вразрез с трендами» говорится о ключевых задачах по техническому и технологическому обеспечению отрасли в свете новой климатической повестки.

В научной статье «Современные методы и средства грозозащиты воздушных линий электропередачи», опубликованной под рубрикой «Технологии» рассмотрена возможность применения длинноискровых разрядников для защиты ВЛ и ВЛЗ от грозовых перенапряжений, обоснована целесообразность их применения с размещением на проводах и на опорах ВЛЗ для снижения количества аварий.

Компания «Россети Московский регион» приняла у себя участников отборочного тура Открытого корпоративного чемпионата профмастерства Группы «Россети» — «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. О том, как проходили соревнования, рассказывается в материале «Надёжные люди – надёжные сети» под рубрикой «Сетевой вектор».

Спрос на солнечную энергию в стране растёт, утверждают специалисты компании «Умная энергия». Об этом – в материале «Спрос на солнечные электростанции со стороны бизнеса в России вырос вдвое» в рубрике «Исследования».

Блок «К 85-летию А.Ф. Дьякова» открывается серией публикаций под общим заголовком «С юбилеем, Анатолий Фёдорович!» о том, какую роль сыграл А.Ф. Дьяков в жизни энергетики и энергетиков (читать статью)

Далее публикуется ряд материалов Дьякова о преобразованиях отрасли, задачах управления электроэнергетикой и необходимости сохранения Единой энергетической системы в период смены социально-экономической формации в нашей стране.

В материале «Состояние и перспективы развития электроэнергетики в России» под рубрикой «РАО ЕЭС. Начало» автор разъясняет, чем вызвана необходимость создания РАО ЕЭС и какие задачи призвана решить организация.

В интервью «Налезет ли на российскую энергосистему английский смокинг» под рубрикой «Реформирование отрасли» А.Ф. Дьяков прогнозирует, чем может обернуться для страны дробление единой энергосистемы.

Об опасных тенденциях замены городских ТЭЦ котельными и как это отразится на тарифе для потребителей А.Ф. Дьяков рассказывает в статье «Принципы формирования тарифов при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии» под рубрикой «Тарифообразование».

В рубрике «Техперевооружение» публикуется материал «Отечественное электротехническое оборудование — основа обеспечения устойчивой и надёжной работы Единой энергетической системы России», где автор акцентирует внимание на необходимости создания собственных современных технологий и оборудования.

Задачам обеспечения энергетической безопасности на постсоветском пространстве посвящено выступление председателя ЭЭС СНГ А.Ф. Дьякова на Международном консультативном совещании «Энергетическая безопасность Содружества независимых государств» 13 мая 1996 года. Его доклад «Единая электроэнергетическая система России и её роль в обеспечении энергетической безопасности стран СНГ» представлен в рубрике «Сотрудничество».

Как сохранить устойчивую работу энергосистемы в бушующем рыночном море, по какой траектории должна развиваться отечественная энергетика говорится в аналитической статье А.Ф. Дьякова «Проблемы надёжности и безопасности Единой энергетической системы России в рыночных условиях», опубликованной под рубрикой «Анализ и прогноз».

Источник: журнал "Вести в электроэнергетике"