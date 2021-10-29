ПРЕМЬЕРА клипа RusCable.Ru
Кабельщики здесь! (2021, feat. RusCable Review, prod Kabel.FM)
29 октября 2021, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, E.DSO
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Ассоциация E.DSO приглашает принять участие в вебинаре на тему развития электрических сетей (The Thin Veil of Renewal: Building the next grid generation).
Мероприятие состоится 1 декабря 2021 года, 16:00 - 19:00 (мск).
Основные темы: умные сети, цифровизация, инвестиции и инфраструктура, изменения в работе с потребителями.
Регистрация участников уже открыта: ссылка.
Подробнее о вебинаре: ссылка.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter