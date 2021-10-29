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Ассоциация E.DSO приглашает принять участие в вебинаре на тему развития электрических сетей

Ассоциация E.DSO приглашает принять участие в вебинаре на тему развития электрических сетей

29 октября 2021, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, E.DSO
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Ассоциация E.DSO приглашает принять участие в вебинаре на тему развития электрических сетей (The Thin Veil of Renewal: Building the next grid generation).

Мероприятие состоится 1 декабря 2021 года, 16:00 - 19:00 (мск).

Основные темы: умные сети, цифровизация, инвестиции и инфраструктура, изменения в работе с потребителями.

Регистрация участников уже открыта: ссылка.

Подробнее о вебинаре: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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