В АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Зеленогорске Красноярского края) в одном из зданий цеха обогащения урана завершено внедрение уникальной системы контроля и управления потоками оборудования межкаскадных коммуникаций (МКК), разработанной специалистами предприятия. Пульт управления, работавший с начала 90-х годов, выведен из эксплуатации.

Новая система управления на базе микропроцессорной техники разрабатывалась с 2013 года с постепенным включением в работу без прекращения технологического процесса на действующем оборудовании. Поэтапный перевод управления оборудованием всех потоков МКК в цехе обогащения урана начат с 2015 года.

В новой системе контроля и управления потоками МКК (называется «Подсистема «М») реализован ряд важнейших требований. В ней применяются серийно выпускаемые средства автоматизации, используемые на атомных станциях, а также отечественное программное обеспечение. Система отличается высоким уровнем автоматизации и может сопрягаться с релейно-контактным оборудованием, а также обеспечивает возможность управления потоками МКК непосредственно с центрального диспетчерского пункта.

«Принципы построения подсистемы «М» и ее возможности значительно снизили затраты на техническое обслуживание самой системы, привели к сокращению длительности технологических операций более чем в два раза. Внедрение новой подсистемы в полном объеме даст значительный экономический эффект. Переход с релейно-контактного на современное микропроцессорное оборудование - знаковое для нашего предприятия событие. С внедрением подсистемы «М» ЭХЗ сделал еще один большой шаг к цифровизации производства», - отметил заместитель генерального директора по производству АО «ПО ЭХЗ» Ринат Асадулин.

Задачи автоматизации управления основного производства на ЭХЗ помогают решать коллеги из атомной отрасли – соразработчики программно-аппаратного обеспечения из ВНИИА им. Н.Л. Духова. Окончательной сборкой и поставкой оборудования под монтаж занимается зеленогорский филиал ООО «НПО Центротех» (предприятие Топливной компании ТВЭЛ).

Внедрение подсистемы «М» на предприятии продолжается. Сейчас ведутся работы по переводу потоков МКК еще в двух зданиях ЦОУ. Метрологи ЭХЗ продолжают заниматься вопросами совершенствования систем управления разделительным производством. Итогом работы станет перевод к 2025 году всех функциональных узлов линий МКК на управление подсистемой «М».

В 2018 году подсистема «М» была признана лучшей ПСР-практикой Госкорпорации «Росатом» в номинации «Интеллектуальная автоматизация».

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru