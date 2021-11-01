Почти 250 миллионов рублей будет выделено компании "ВАД" на подготовительные работы для строительства юго-восточного объезда Симферополя. Соответствующий документ опубликован на сайте крымского правительства.

Согласно распоряжению, речь идет о строительно-монтажных работах на участке от Донского до Перевального. Этот обход должен соединить трассу "Таврида" напрямую с Южнобережным шоссе, чтобы перенаправить туристический автомобильный поток, идущий с Крымского моста, в обход Симферополя.

Стоимость первого этапа – подготовительных строительных работ – составит 251,9 миллиона рублей. Работы подрядчику необходимо будет выполнить до 31 декабря 2022 года, при этом своими силами компания должна провести не менее 25% работ.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре прошлого года Служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт на проектирование строительства юго-восточного обхода Симферополя. Проектировщиком также выступило АО "ВАД". Стоимость проекта составила 1,6 миллиарда рублей. Сама дорога протяженностью в 27 километров обойдется в 32 миллиарда рублей. Строительство по плану должно завершиться в 2024 году.

Фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев