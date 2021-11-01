РусГидро открыло в Волжском филиале Московского энергетического института корпоративную информационную зону. Проект реализован компанией в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

Учебно-информационное пространство организовано в формате коворкинг-зоны в аудитории учебного корпуса. Площадка оборудована современным мультимедийным оборудованием и мебелью для учебы и отдыха. На видеопанели в online-режиме из центрального офиса РусГидро демонстрируются новости энергохолдинга, а также информация о реализуемых компанией проектах по развитию энергетики и ESG-политики. Выделена профориентационная зона, в которой обозначены востребованные в РусГидро специальности Волжского филиала МЭИ. Пространство оснащено станциями для зарядки телефонов и компьютерами. Такое решение позволяет студентам комфортно проводить время между занятиями, совмещая короткий отдых с получением знаний об энергетике и общением.

«Лучших студентов МЭИ уже в завтрашнем будущем мы видим своими работниками, и мы нацелены на то, чтобы РусГидро еще во время учебы стало для них привлекательным работодателем. Для этого компанией и создаются в ведущих технических вузах страны современные информационные зоны, которые становятся точкой притяжения для студентов и аспирантов. Находясь в них, студенты и преподаватели видят масштаб и многообразие видов деятельности энергохолдинга, инновационность реализуемых проектов, высокие результаты компании, – прокомментировала директор департамента корпоративных коммуникаций РусГидро Маргарита Нагога. – Для нас важно, что эта корпоративная зона создана в вузе города, где расположена одна из крупнейших гидроэлектростанций РусГидро, самая мощная ГЭС в Европе – Волжская».

РусГидро реализует проект создания информационных зон с 2019 года: ранее компания открыла их в Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Дальневосточном федеральном университете, в Московском государственном строительном университете и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В ноябре корпоративная зона будет открыта в Новосибирском государственном техническом университете. Информационные пространства получили положительную оценку со стороны студентов и преподавательского состава вузов.