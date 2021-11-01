Электрозарядные станции (ЭЗС) будут располагаться в оживленных местах пересечения с автомагистралями, в центрах населенных пунктов, рядом с торгово-развлекательными центрами, парками и скверами.

Развитие технологий производства электромобилей привело к возникновению новых перспективных для АО «Сетевая компания» рынков, один из которых – создание и обслуживание инфраструктуры зарядки электромобилей. Предпосылками для ее развития на территории Республики Татарстан явился и ряд федеральных законодательных документов, направленных на поддержку электрификации транспортных средств.

В результате в АО "Сетевая компания" разработана целевая программа по установке зарядных станций, охватывающая 9 производственных филиалов компании. В лабораторных испытаниях было проведено несколько сравнительных тестов республиканских производителей зарядных станций – до конца этого года планируется установить в разных районах РТ 14 электрозаправок ООО «ПромЭнерго» и ООО «ЭнергоРазвитие».

Зарядные станции позволят одновременно заряжать до трех электромобилей мощностью переменного тока (AC) - 22кВт, постоянного тока (DC) – 60кВт, при этом время заряда в режиме подзарядки составит от 20 до 30 минут. Дополнительного персонала для обслуживания оборудования не требуется - управление процессом зарядки электромобилей будет осуществляться с помощью приложения для смартфона. После регистрации владельцу электромобиля будут доступны следующие функции: поиск зарядных станций на карте с обозначением стоимости зарядки, отслеживание процесса заряда и текущей мощности отпускаемой энергии, оставшейся энергии, просмотр истории зарядных сессий и производства оплаты за зарядку электромобиля.

Старт реализации масштабной программы по развитию сети зарядных станций для электромобилей в Республике Татарстан дан в Чистопольских электрических сетях. Места установки данных устройств выбраны с учетом максимального автомобильного трафика на автодорогах регионального уровня в п.г.т. Алексеевское (на 91 километре автодороги «Казань-Оренбург», перекресток автодороги в н.п. Билярск), в с. Базарные Матаки (ул. Дорожная д.3 на стоянке Алькеевского РЭС, в г. Болгар (ул. Кол Гали дом 3, на автостоянке «Музея хлеба»).

«Процесс монтажа ЭЗС непродолжительный, включает установку фундамента и монтаж кабельной линии от центра питания, - поясняет технические детали директор Чистопольских электрических сетей Руслан Касымов, - Все три станции находятся под круглосуточным наблюдением, с целью сохранения имущества компании предприняты меры, чтобы исключить случайный наезд автотранспорта».

Кроме того, созданной в компании рабочей группой по развитию зарядной инфраструктуры сформированы и направлены в республиканские министерства предложения по мерам поддержки спроса на автомобили и по развитию зарядной инфраструктуры с возможностью включения их в законодательные акты Республики Татарстан, а также Российской Федерации. Среди них - освобождение электромобилей от налогообложения (посредством внесения изменений в законы РТ «О транспортном налоге), предоставление субсидий на возмещение частичных расходов при приобретении электромобиля и строительстве ЭЗС, пониженных или беспроцентных ставок по кредиту и лизингу на приобретение электромобилей, бесплатных парковочных мест для электромобилей на всей территории РТ, предоставление льготы в части безвозмездного пользования земельным участком под ЭЗС, применение ускоренной нормы амортизации в отношении ЭЗС.

«Мы полагаем, что электромобильность сегодня то же самое, что сфера информационных технологий в начале XXI века: мы стоим на пороге кардинальных перемен и будущее транспорта именно за электричеством», - считает генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, подчеркивая необходимость мер, направленных на повышение доступности зарядной инфраструктуры и популяризации электротранспорта на территории Республики Татарстан.

В свою очередь АО «Сетевая компания» будет развивать зарядную инфраструктуру и для собственных нужд: в планах – постепенная замена устаревшего легкового транспорта. По предварительным расчетам в соответствии с проведенным анализом ежемесячные затраты на топливо могут быть снижены таким образом примерно на 17%.

Этот шаг является закономерным следствием наметившейся в электросетевом комплексе тенденции по развитию не регулируемых государством услуг. Таким образом АО «Сетевая компания» намерено оказывать услуги на сторону по зарядке электромобилей.

По данным ресурса PlugShare по состоянию на 01.01.2021 года, на территории Республики Татарстан действует 30 зарядных станций (20 – в Казани), в том числе 6 быстрых зарядных станций мощностью 40-50 кВт. Остальные – медленные на переменном токе, мощностью до 22 кВт.