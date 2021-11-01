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Денис Москвин назначен вице-президентом Объединенной металлургической компании

Денис Москвин назначен вице-президентом Объединенной металлургической компании

1 ноября 2021, 16:30
Рубрика: Персоны
Метки: АО ОМК, ДЕНИС МОСКВИН
Отрасль: Металлургия 
Источник: Коммерсантъ

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Бывший депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин занял пост вице-президента Объединенной металлургической компании (ОМК). О своем назначении экс-депутат сообщил на странице в Instagram.

Господин Москвин напомнил, что в Нижегородской области планируется строительство первого в Европе завода по технологии «зеленой металлургии» — «Эколант». Объем инвестиций в этот проект оценивается в 150 млрд руб. Вице-президент ОМК выразил надежду, что реализовать задуманное поможет его опыт работы в профильном комитете Госдумы (по промышленности и экономической политике).

Денис Москвин родился в 1978 году в Горьком (Нижний Новгород). В 2009-2012 годах занимал должность руководителя местного исполнительного комитета нижегородского отделения партии «Единая Россия», в 2010-2014 годах был депутатом думы Нижнего Новгорода, в 2014-2016 годах — федеральным инспектором аппарата полпреда президента по ПФО, в 2016-2021 годах — депутатом Госдумы от Нижегородской области.

Фото: Денис Москвин / facebook.com

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Источник: Коммерсантъ

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