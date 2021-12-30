Кабельный завод "АЛЮР": С Новым годом!

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30 декабря 2021, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"
Уважаемые Партнеры!
Новый год уже на пороге и мы рады, что встречаем его вместе с вами! С новыми планами, надеждами и мечтами… Спасибо за плодотворное сотрудничество в 2021 году!
Желаем в Новом году осуществления всех задуманных планов, пусть препятствия не мешают идти к намеченным целям! Пусть ваши семьи, друзья и коллеги будут здоровы! Пусть Новый год подарит долгожданные свершения и радость!
Будьте счастливы!
Ваш Кабельный завод «АЛЮР»
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