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Кабельный завод "АЛЮР": С Новым годом!

Кабельный завод АЛЮР: С Новым годом!

30 декабря 2021, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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Новости компании

Уважаемые Партнеры!

Новый год уже на пороге и мы рады, что встречаем его вместе с вами! С новыми планами, надеждами и мечтами… Спасибо за плодотворное сотрудничество в 2021 году! 

Желаем в Новом году осуществления всех задуманных планов, пусть препятствия не мешают идти к намеченным целям! Пусть ваши семьи, друзья и коллеги будут здоровы! Пусть Новый год подарит долгожданные свершения и радость! 

Будьте счастливы!
Ваш Кабельный завод «АЛЮР»

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Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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