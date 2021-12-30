Новая линия электропередачи будет служить гарантом непрерывного энергоснабжения в крупных населённых пунктах Камчатского края.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Усть-Большерецкий район посетил станции ГЭС-2 и ГЭС-3 Толмачёвского каскада гидроэлектростанций. Об особенностях работы гидростанций губернатору рассказал генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков. Он отметил, что в настоящее время институт Ленгидроект проводит проектно-изыскательские работы по строительству линии ВЛ-202, которая соединит Мутновскую ГеоЭС и каскад Толмачевских ГЭС. Сейчас в постоянной работе находится высоковольтная линия электропередачи ВЛ-201, которая соединяет Мутновскую станцию с центральным энергоузлом. Во время непогоды случаются аварийные отключения, а возведение второй, дублирующей ЛЭП позволит сохранить стабильное энергоснабжение в сложных климатических условиях.

«Толмачёвские гидроэлектростанции — это важный объект для энергетики Камчатского края и стабильных поставок электроэнергии. Не менее важно, что он функционирует на основе возобновляемых источников энергии. Сам каскад построен в начале 2000-х годов, в планах есть его расширение. Большое значение имеет строительство новой линии электропередачи, которая соединит Мутновскую геотермальную станцию с каскадом Толмачёвских ГЭС, благодаря чему будет обеспечен необходимый уровень надёжности за счёт закольцовки. Для региона наращивание объёма возобновляемых источников энергии, безусловно, является приоритетом и соответствует зелёной стратегии развития Камчатки», — рассказал Владимир Солодов.

Напомним, Толмачёвский каскад ГЭС включает в себя головную ГЭС-1 с регулирующим водохранилищем и деривационные ГЭС-2, ГЭС-3, на которых сосредоточена основная мощность и выработка каскада общей мощностью 45,4 МВт. С 2006 года станции каскада связаны с центральным энергоузлом Камчатского края и работают по пиковому графику.