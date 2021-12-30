На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 3883-р, которым утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с возможностью ежегодной актуализации.

В ходе реализации Стратегического направления планируется внедрение в том числе технологий информационного моделирования, обработки больших данных, систем распределенного реестра, быстродействующих систем обработки информации, пространственного анализа и моделирования и других. Соответствующие технологии будут применены при составлении графика строительства, при оказании государственных и муниципальных услуг, при формировании реестра нормативно-технических документов в машинопонимаемом и человекочитаемом виде, а также при реализации строительного надзора и строительного контроля.

Документом, в частности, предусматривается реализация проекта по развитию вертикали экспертизы на базе Единого цифрового пространства экспертизы на уровне государственных экспертиз субъектов Российской Федерации, ведомственных и негосударственных экспертиз. Также планируется осуществить проект по обеспечению возможности получения информации о прохождении этапов жизненного цикла объекта капитального строительства, в том числе заключения экспертизы, разрешений на строительство и ввод, извещения о начале строительства, регистрацию прав путем создания единого государственного реестра в строительстве и эксплуатации и уникального идентификационного номера капитального строительства, интеграцией с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации, единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и иными государственными информационными системами.

Приоритетом при обеспечении цифровой трансформации на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства при этом станет использование программно-аппаратных средств и программного обеспечения отечественного происхождения, внедрение которых также предусмотрено в Стратегическом направлении в области цифровой трансформации строительной отрасли.

Правительство Российской Федерации определило Минстрой России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за координацию реализации Стратегического направления, а Главгосэкспертизу России – одним из соисполнителей.