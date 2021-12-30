Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел совещание с главой Республики Коми Владимиром Уйбой и губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. В совещании также приняли участие начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов, начальник управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора Олег Ступников, начальник ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич и его заместитель Дмитрий Грибачёв. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры в отдаленных районах Крайнего Севера.

Основной темой мероприятия стала автомобильная дорога Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, которая проходит по территории двух субъектов Российской Федерации: Республике Коми и Ненецкому автономному округу. Общая протяженность трассы составляет 1094,6 км. Дорога имеет важнейшую стратегическую значимость для всего субъекта. Сейчас у автономного округа нет круглогодичного автомобильного сообщения с соседними регионами, в холодное время года приходится устраивать зимник. Строительство дороги с твердым покрытием увеличит транспортную доступность, облегчит перевозки пассажиров и грузов, даст новый импульс экономическому развитию региона, обеспечит постоянное сообщение с другими субъектами страны.

На территории Республики Коми общая протяженность данной дороги составляет 882,8 км (от Сыктывкара до границы с Ненецким автономным округом). В Ненецком автономном округе автомобильная дорога Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар проходит от г. Нарьян-Мара до границы с Республикой Коми, ее протяженность составляет 211,8 км.

«Улучшение транспортной доступности Крайнего Севера важно для стабильной работы грузоперевозок и реализации мероприятий северного завоза. В ближайшие два года будет завершено строительство еще 27 километров автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Мы готовы рассмотреть возможность участия и в других проектах, которые могут быть разработаны правительствами Республики Коми и Ненецкого автономного округа», – подвел итоги встречи Роман Новиков.

Строительство автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар продолжается в Ненецком автономном округе. Оно было разделено на три участка: в этом году был закончен участок км 103 – км 126, на двух участках работы продолжаются. Готовность участка км 97 – км 103 с мостом через р. Шапкина составляет 20%, он будет закончен в 2023 году. На участке км 126 – км 147 готовность составляет около 50%, работы на нем будут завершены также в 2023 году.